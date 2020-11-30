Через загострення епідеміологічної ситуації в Україні та зростання захворюваності на коронавірус, Міністерство освіти і науки ухвалило рішення не проводити Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності під час надзвичайних обставин. До таких обставин належать надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, карантин, запровадження протиепідемічних заходів та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють їх проведення.

Як наголосили у міністерстві, виключно в« заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт. Відповідний наказ МОН зареєструвало в Міністерстві юстиції увечері в п’ятницю, 27 листопада. Він набуде чинності після опублікування в «Офіційному віснику України».

Разом з тим у Міносвіти нагадали, що зазвичай у листопаді-грудні проводиться другий етап олімпіад – районний. У деяких областях школи його провели. Діти, які взяли в ньому участь, отримають відповідні відзнаки.

«Для проходження всіх етапів дітям та вчителям необхідно пересуватися містом, потім – між областями, спілкуватися з іншими людьми. Це збільшує ризик зараження та поширення коронавірусної хвороби. Враховуючи поради освітян та рекомендації МОЗ щодо максимального обмеження контактів між людьми, було ухвалено рішення про непроведення учнівських олімпіад під час карантину», – наголосили в Міністерстві освіти і науки України.