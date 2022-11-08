Мін’юст оприлюднив перелік майна Компартії для конфіскації
Компартія має найбільше майна з усіх заборонених в Україні політсил
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Міністр юстиції України Денис Малюська підписав наказ із затвердженим переліком майна Комуністичної партії, яке перейде у власність держави.
Спершу суд заборонив діяльність комуністів в Україні, а потім постановив передати державі майно партії. Профільне міністерство мало проаналізувати все її майно.
У загальному переліку майна, який опублікувало Міністерство юстиції 8 листопада, 84 одиниці активів, зокрема:
- вісім корпоративних прав;
- дві торгові марки;
- 18 транспортних засобів;
- дві земельні ділянки;
- 54 одиниці нерухомого майна (житлові будинки, будівлі, споруди, а також їхні окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення тощо).
За оцінкою руху «ЧЕСНО», серед усіх заборонених партій Компартія має найбільше майна — на десятки мільйонів гривень. Майно Компартії розташоване по всій країні — від Закарпаття до Луганщини та від Криму до Сумщини. Однак найбільше її об’єктів розташовано на окупованій території, особливо у Криму та на Донбасі.