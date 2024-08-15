Раніше компанію визнали у монополізації онлайн-пошуку і реклами

Міністерство юстиції США розглядає можливість безпрецедентного розділення Google, що належить Alphabet Inc., після того, як суд визнав компанію монополістом на ринку онлайн-пошуку. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Як йдеться у матеріалі, такий крок стане першою спробою Вашингтона розділити компанію за незаконну монополізацію з часів невдалих спроб розділити Microsoft Corp. два десятиліття тому.

У Мінюсті також розглядають і низку інших, не таких суворих заходів. Зокрема, примусовий обмін даними з конкурентами та запобігання несправедливій перевазі Google у продуктах штучного інтелекту.

Також повідомляється, що імовірно влада США прагне заборонити ексклюзивні контракти, які були центром справи проти Google.

Bloomberg пише, що у випадку, якщо Міністерство юстиції піде шляхом розколу, найбільш імовірними підрозділами для відчуження є операційна система Android та веббраузер Chrome. Також розглядається можливість продажу платформи для продажу текстової реклами AdWords.

Юристи Міністерства юстиції, які консультувалися з компаніями, які постраждали від дій Google, у своїх обговореннях висловили стурбованість тим, що домінування компанії у пошуку дає їй переваги у розробці технологій штучного інтелекту. Відтак, одним із можливих заходів щодо відновлення конкуренції може стати заборона компанії змушувати вебсайти дозволяти використання їхнього контенту для деяких ШІ-продуктів Google, щоб з'являтися у результатах пошуку.

Будь-який план розподілу Google повинен бути схвалений судом, який зобов’яже компанію виконати рішення.

Зазначимо, що на початку серпня суд у Вашингтоні постановив, що компанія Google незаконно монополізував ринки онлайн-пошуку та текстової реклами. Суд заявив, що виплати підрозділу Alphabet Inc. у розмірі 26 млрд доларів за те, щоб зробити його пошукову систему опцією за замовчуванням на смартфонах і веб-браузерах, фактично завадили будь-якому іншому конкуренту досягти успіху на ринку.

Хоча у Google заявили, що будуть оскаржувати це рішення, суддя наказав обом сторонам розпочати підготовку до другої фази справи, яка зокрема включає можливий розкол компанії. Представник Google відмовився коментувати інформацію про можливий розділ. Речник Міністерства юстиції також відмовився від коментарів.

Примусовий розподіл Google може стати найбільшим подібним випадком для американської компанії з моменту розформування AT&T у 1980-х роках.