Росіяни не зможуть використовувати хмарні сервіси Microsoft, Amazon та Google

Найбільші технокомпанії світу Microsoft та Amazon оголосили про припинення доступу до своїх хмарних сервісів на території Росії. З 20 березня росіяни не зможуть користуватися популярними хмарними продуктами компаній, повідомила російська компанія Softline у п’ятницю, 15 березня.

За даними компанії, вона отримала офіційну інформацію від Microsoft та Amazon про припинення хмарних послуг та доступу до сервісів. Обмеження стосуватимуться роботи хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google.

Зокрема, з 20 березня 2024 року компанії обмежать доступ росіян до хмарних продуктів Power BI, Dynamics CRM та інших сервісів, які належать американським корпораціям. Зазначається, що припинення роботи сервісів в Росії пов’язане із запровадженням 12 пакету санкцій ЄС проти країни-агресорки. Санкції передбачають обмеження постачання до Росії програмного забезпечення для бізнес-аналітики та інших технологічних продуктів.

Зазначимо, хмарні сервіси надають користувачам доступ до віддалених інтернет-ресурсів, зокрема серверів, додатків та сховищ, які не займають місце на техніці користувачів. Хмарні сервіси дозволяють опрацьовувати та зберігати дані компаній та користувачів та розширяти програмно-технічні можливості. Через відключення хмарних сервісів в Росії можуть виникнути проблеми у роботі компаній, які працюють з великою кількістю інформації та мають віддалені дані на серверах.