Зокрема, під санкції потрапив імпорт російських діамантів

Європейський Союз підтримав запровадження 12 пакету санкційних обмежень проти Росії. Санкції передбачають секторальні обмеження для російського виробництва, повідомив у понеділок, 18 грудня, прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

За його словами, новий пакет санкцій від ЄС передбачає часткову заборону транзиту через Росію товарів, які можуть збільшити промислові потужності. Окрім того, посилюється механізм обмеження цін на російську нафту.

«Пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них: поступова заборона на імпорт російських алмазів, заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва, розширена заборона на імпорт з Росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів», – повідомив Денис Шмигаль.

Також Європейський Союз розширив заборону на експорт компонентів для безпілотників та інших високотехнологічних товарів.

Запровадження нового пакету санкцій підтвердила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Посадовиця привітала країни із політичною домовленістю та заявила, що ЄС суворо припиняє доступ цивілізованого світу до російських товарів.