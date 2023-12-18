Напередодні різдвяних свят митниця Німеччини нагадала про заборону на імпорт з Росії широкого кола товарів у рамках санкцій ЄС і попередила, що вилучатиме такі товари з посилок, що надходять з РФ. Про це наголошується у роз'ясненні німецького відомства, яке надійшло у розпорядження Deutsche Welle.

«Підсанкційні товари можуть бути заарештовані та конфісковані митницею», – йдеться у повідомленні.

Під ембарго підпадають багато видів товарів, які зазвичай містяться в посилках до свят – целюлоза та папір, деревина та вироби з дерева, каміння та дорогоцінні метали, сигарети, пластмаси та хімічна продукція, у тому числі косметика.

У поліції наголосили, що приватні подарункові посилки з Росії не є винятком із санкційного режиму.

При цьому, попри повідомлення деяких ЗМІ, книги та дитячі іграшки під санкції не потрапляють. Це випливає з доповнень до відповідних постанов ЄС, в яких міститься перелік підсанкційних товарів.

Додамо, що ЄС має намір запровадити 12-й пакет санкцій проти Росії до кінця грудня. До нього входять, зокрема, заборона на постачання верстатів, які можуть використовуватися для виробництва озброєнь. Також ЄС хоче заборонити імпорт рідкого пропану, чавуну, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб.

Ключовим пунктом пакета залишається ембарго на російські алмази з 1 січня 2024 року. ЄС також планує поетапно заборонити імпорт російських алмазів, що пройшли обробку у третіх країнах.