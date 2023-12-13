Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти понад 250 фізичних та юридичних осіб, які підтримують Росію. Санкції стосуються тих росіян, які забезпечують військову промисловість країни-окупанта, повідомили у вівторок, 12 грудня, у прес-службі американського міністерства.

Зокрема, санкції ввели не тільки проти громадян Росії, але і кількох громадян Китаю, Туреччини, Південної Кореї, Північної Кореї, Пакистану та ОАЕ. Під санкції також потрапили постачальники зі Швейцарії, Сінгапуру, Таджикистану та Киргизії, які діють у тимчасово окупованому Севастополі.

Всього до нового санкційного списку увійшло приблизно 150 компаній та 23 людини. Окрім того, під економічні обмеження потрапили три російських судна – «Аркадій Чернишев», «Капітан Якубович» та «Марія».

«Наші нинішні санкції продовжують посилювати тиск на добровільних постачальників і мереж із третіх країн, які надають Росії ресурси, які їй відчайдушно потрібні для нарощування та підтримки своєї військово-промислової бази», – заявила міністерка фінансів Джанет Л. Йеллен.

Нагадаємо, того ж дня Палата представників США прийняла законопроект щодо заборони імпорту російського низькозбагаченого урану. Ініціативу схвалили одноголосно. Обмеження діються до кінця 2040 року.