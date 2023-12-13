США запровадили нові масштабні санкції проти Росії
Фінансові обмеження стосуються понад 150 фізичних та юридичних осіб
Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти понад 250 фізичних та юридичних осіб, які підтримують Росію. Санкції стосуються тих росіян, які забезпечують військову промисловість країни-окупанта, повідомили у вівторок, 12 грудня, у прес-службі американського міністерства.
Зокрема, санкції ввели не тільки проти громадян Росії, але і кількох громадян Китаю, Туреччини, Південної Кореї, Північної Кореї, Пакистану та ОАЕ. Під санкції також потрапили постачальники зі Швейцарії, Сінгапуру, Таджикистану та Киргизії, які діють у тимчасово окупованому Севастополі.
Всього до нового санкційного списку увійшло приблизно 150 компаній та 23 людини. Окрім того, під економічні обмеження потрапили три російських судна – «Аркадій Чернишев», «Капітан Якубович» та «Марія».
«Наші нинішні санкції продовжують посилювати тиск на добровільних постачальників і мереж із третіх країн, які надають Росії ресурси, які їй відчайдушно потрібні для нарощування та підтримки своєї військово-промислової бази», – заявила міністерка фінансів Джанет Л. Йеллен.
Нагадаємо, того ж дня Палата представників США прийняла законопроект щодо заборони імпорту російського низькозбагаченого урану. Ініціативу схвалили одноголосно. Обмеження діються до кінця 2040 року.