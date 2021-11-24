Пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту відкрили у Львові наприкінці серпня і відтоді дискусії навколо нього не вщухають

Львівський правозахисник і дисидент Мирослав Маринович звернувся до депутатів міськради Львова з проханням зняти з порядку денного засідання сесії питання про демонтаж пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту. Його звернення у своєму Facebook у середу, 24 листопада, ввечері оприлюднив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Щиро скажу, що я приголомшений, що ця пропозиція взагалі дійшла до такого рівня підтримки. Те, що мистецькі смаки городян не збігаються, є звичною реальністю європейських міст – Париж, Відень, Мюнхен і Львів на початку 20-го століття вже пережили подібні смакові колізії. Я шаную думку львів'ян, яким не подобається робота, але міська рада не може бути істиною в останній інстанції, коли йдеться про мистецькі дискусії, інакше Львів повернеться до радянської практики, яка нами, здавалося, вже давно засуджена», – ідеться у зверненні.

Мирослав Маринович вважає, що демонтажем пам'ятника міська рада засигналізувала б, що Львів перебуває поза європейським культурним простором «на радість нашим ворогам». Тож він просить депутатів зняти це питання з порядку денного, а якщо на цьому етапі це вже неможливо, то проголосувати проти демонтажу.

Нагадаємо, питання про демонтаж пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту винесли на розгляд депутатів Львівської міськради у четвер, 25 листопада, після того, як відповідна петиція на сайті електронних звернень до міськради набрала необхідні для розгляду 500 голосів.

Пам'ятник авторства австрійського скульптора Себастіана Швайкерта відкрили у Львові у серпні 2021 року. Це алегорична скульптура, присвячена 230-річчю композитора. Пам'ятник став дискусійним ще на етапі проекту.