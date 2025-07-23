Ділянка розташована на вул. Шевченка, поряд з будинком №311

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало земельну ділянку на Рясному за 12,7 млн грн. Переможець аукціону ПП «Рекламне агентство “Сітіарт”» має облаштувати тут СТО.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,6 га на вул. Шевченка, поряд з будинком №311, що призначена для будівництва станції технічного обслуговування. Ділянку виставили на продаж через електронний майданчик «Прозоро. Продажі» 11 червня. Участь у торгах взяли дві компанії, однак найбільшу ціну запропонувало ПП «Рекламне агентство “Сітіарт”» – 12,7 млн грн. Невдовзі управління земельних ресурсів укладе з компанією договір купівлі-продажу.

ПП «Рекламне агентство “Сітіарт”» зареєстроване у 2007 році та належить мешканцю Борислава Олегу Охримовичу. Низка його компаній займається рекламною діяльністю та надає широкий спектр послуг: від розробки ідеї до виготовлення та монтажу готової рекламної продукції.