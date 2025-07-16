Ділянка призначена під промисловість

Східницька селищна рада продала 0,6 га під промисловість за 7,1 млн грн. Землю купила компанія «Лісові стежки», що належить співвласникам парку розваг біля Львова «Уруру» та відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів».

Йдеться про ділянку площею 0,6 га в Східниці, що належить до земель енергетики і транспорту. У червні Східницька сільрада виставила її на аукціон зі стартовою ціною 1,8 млн грн. Аукціон провели на онлайн-майданчику «Прозоро Продажі». Участь у торгах взяли троє підприємців, найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Лісові стежки» – 7,1 млн грн. Селищна рада Східниці повідомила компанії про намір укласти угоду купівлі-продажу.

ТзОВ «Лісові стежки» зареєстроване у 2020 році в Старому Селі за адресою парку розваг «Уруру» та бази відпочинку «Бухта вікінгів». Компанія належить Роману Саніну – брату Аліни Саніної, яка є співвласницею відпочинкового комплексу та парку розваг. Їхній батько Андрій Санін – керівник СПГ «Вікінг».

У власності компанії вказана лише одна ділянка площею 0,19 га – поруч із тією, яку ТзОВ «Лісові стежки» придбали в липні. Її також купили у Східницької селищної ради за 1,6 млн грн під житлову забудову.