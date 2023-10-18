Йдеться про 0,12 га землі неподалік СТО

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало комунальну ділянку в Лисиничах за 1,3 млн грн. Землю під комерцію придбав місцевий підприємець Павло Макар.

Ідеться про ділянку площею 0,12 га у Лисиничах, що належить до земель промисловості, транспорту та зв'язку. Зараз ця земля незагосподарьована. Ділянку виставили на продаж 19 вересня на сайті публічних продажів Prozorro зі стартовою ціною 1,23 млн грн. Її пропонують використовувати для складів або для створення виробничих потужностей.

Аукціон відбувся 17 жовтня. Участь у торгах взяли двоє підприємців. У результаті аукціону переможцем став Павло Макар, який запропонував купити землю за 1,3 млн грн.

«Земельну ділянку у Лисиничах придбав місцевий підприємець. Ділянка розташована біля СТО і призначена під комерцію», – повідомили в департаменті містобудування.

Павло Макар зареєстрований у Лисиничах. Як ФОП займається різанням, обробленням та оздобленням декоративного та будівельного каменю.