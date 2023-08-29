Поруч із ділянкою розташований великий гаражний кооператив

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало комунальну ділянку біля Рясного за 2,2 млн грн. Під час торгів вартість землі зросла у понад двічі.

Йдеться про ділянку площею майже 0,09 га на вул. Олесницького [біля будинку №123а], що належить до земель промисловості, транспорту та зв'язку. Зараз на цій землі розташована хаотична парковка. Ділянку виставили на продаж 1 серпня зі стартовою ціною 992,6 тис. грн. Згідно з містобудівними умовами і обмеженнями, на цій ділянці нове будівництво не має перевищувати 9 м.

Аукціон відбувся 29 серпня на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі. Участь у торгах взяли двоє підприємців. У результаті аукціону переможцем став Володимир Табен, який запропонував купити землю за 2,2 млн грн.

Володимир Табен займається техобслуговуванням автомобілів. Йому належить фірма «Супутник», зареєстрована поруч із придбаною ділянкою.