Фермери орендують 1,7 га у Судовій Вишні з липня 2018 року

Власники фермерського господарства «Ягідне поле» з міста Судова Вишня на Львівщині заявили, що міська влада забрала у них землю, де вирощують полуницю. Міська рада відмовилася продовжити договір оренди двох ділянок загальною площею 1,7 га, натомість пропонує купити право оренди на аукціоні.

«Міський голова Судової Вишні вирішив забрати в нас землю, на якій ми роками працювали і вирощували полуницю. Саме ту полуницю, яку купували всі жителі Судової Вишні та всієї Львівської області, саме з неї ви варили варення, пригощали дітей, гордилися тим, що в нас є своє», – йдеться у повідомленні на сторінці фермерського господарства у фейсбуці.

Дві ділянки площею 1 га та 0,73 га у Судовій Вишні власник господарства Роман Грабовий спільно з дружиною Світланою отримали в оренду у липні 2018 року. Термін оренди мав завершитися у серпні 2025 року. Фермери повідомили, що на початку року звернулися з офіційною заявою до міськради про продовження договору оренди на 25 років, однак питання навіть не винесли на розгляд сесії. Натомість міськрада повідомила листом, що одна з орендованих ділянок площею 1 га запроєктована як виробничі території та буде виводитись із земель сільськогосподарського призначення, її вже готують до продажу з аукціону.

Львівський окружний адміністративний суд у червні цього року задовольнив позов Романа Грабового та визнав протиправною бездіяльність Судововишнянської міської ради. Суд зобов’язав міськраду розглянути на сесії клопотання фермера щодо продовження договору оренди двох ділянок загальною площею 1,7 га. Міськрада це рішення суду не оскаржувала.

Господарство також звернулося до міськради про перегляд умов договору, запропонувавши збільшити орендну плату, та просило продовжити оренду вже не на 25 років, а на 14. «Натомість на сесії нам достроково анулювали договір оренди, який тільки на днях мав закінчитись», – розповіла ZAXID.NET співвласниця господарства Світлана Грабова. Це рішення фермери також оскаржили в суді.

«Ми кілька разів зверталися до нашого мера. Він спершу казав, що не можуть надати землю, бо є комплексний план, який завірений обласною владою. Другий раз він запропонував купити право оренди на торгах… Зі слів депутатів, мер вже давно ту землю продав. І що нам з тих торгів, якщо там вже є претендент», – каже Світлана Грабова.

Мер Судової Вишні Зеновій Фольтович пояснив відмову продовжити договір оренди ФГ «Ягідне поле» «юридичними тонкощами», зокрема, тим, що договір оренди був укладений з Романом Грабовим, а про його продовження звернулося ФГ «Ягідне поле». Інша причина, зі слів мера, – низька орендна плата.

«Вони сплачують за оренду одного гектара 800 грн на рік. Зараз, якщо виставити право оренди на укціон, громада може отримати прибуток за гектар 18-20 тис. грн на рік», – заявив Зеновій Фольтович ZAXID.NET. Він запевнив, що продавати у власність згадану ділянку мерія поки не планує.

«Вони заробляють більше, ніж платять громаді. Аргументи депутатів такі: закінчився термін договору, ми виставляємо на аукціон. Ніхто їх не позбавляє права участі в аукціоні на конкурентних умовах з іншими. У громаді багато аукціонів з оренди, де вони можуть взяти участь. Громаді потрібно наповнити бюджет», – запевнив міський голова.

За даними YouControl, фермерське господарство «Ягідне поле» зареєстроване 4, 5 року тому у Судовій Вишні, займається вирощуванням ягід, горіхів та інших плодових дерев. Власниками є місцеве подружжя Світлана та Роман Грабові.