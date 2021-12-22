13 млн грн міськрада витратить на закупівлю 17 нових тролейбусів

Луцькі депутати прийняли бюджет на 2022 рік. Порівняно з минулорічним кошторисом, він зріс на 17%. Згідно з документом, доходи на рік заплановані в межах 2 млрд 984 млн грн, видатки становлять трішки більше, понад 3 млрд грн. Найбільше грошей спрямують на ремонти вулиць і прибудинкових територій, оновлення котелень та встановлення ІТП, закупівлю тролейбусів та ремонти в закладах комунальної власності.

Бюджет на 2022 рік депутати Луцької міськради прийняли під час засідання сесії у середу, 22 грудня. Згідно з документами, громада повинна отримати 2 млрд 984 млн грн доходів. Видатків запланували на 3 млрд 38 млн грн.

Як пояснив у Facebook луцький міський голова Ігор Поліщук, найбільші суми витратять на:

Капремонт вулиць – 190 млн грн (завершення реконструкції пр. Волі, вул. Дубнівської, бул. Дружби Народів, початок реконструкції пр. Відродження); Ремонт доріг – 55 млн грн. Реалізація проекту по ДКП «Луцьктепло» – 50,8 млн грн (заміна 43 насосів на котельнях, заміна пальників 5 котелень, встановлення 70 ІТП, реконструкція центральних теплових пунктів); Ремонт дворів – 43 млн грн. Придбання 17 тролейбусів –13 млн грн; Капремонт фасаду і даху 5 школи – 13 млн грн; Продовження будівництва Заборольського ліцею – 10 млн грн; Капремонт мосту на Шевченка — 10 млн грн; Реконструкція сміттєвого полігону в селі Брище – 10 млн грн; Капремонт парку 900-річчя – 10 млн грн; Будівництво спортивного стадіону на території 24 школи – 10 млн грн; Будівництво чотирьох нових скверів: біля профспілок на проспекті Відродження, на проспекті Перемоги за приміщенням історичного факультету, сквер поруч з готелем «Україна», сквер на розі вулиць Львівська та Даньшина; Забезпечення житлом учасників АТО – 5 млн грн; Будівництво чотирьох спортивних полів зі штучним покриттям – 3,5 млн грн; Будівництво урбан-парку в сквері на проспекті Соборності біля храму Всіх Святих землі Волинської – 3 млн грн; Будівництво розумних зупинок та розумних табло – 3 млн грн; Заміна освітлення на сучасне LED на вулиці Ковельській, Чернишевського та Станіславського – 3 млн грн; Капремонт даху музичної школи №3 – 1,5 млн грн; Облаштування відеоспостереження на проспекті Відродження – 1,4 млн грн; Будівництво світлофорів — 1 млн грн.

Зазначимо, що порівняно з бюджетом на 2021 рік, цьогорічний кошторис зріс на 17%. Зокрема, у 2021 році в міськраді планували отримати 2 млрд 458 млн грн доходів, видатки на 100 млн грн перевищували цю суму.