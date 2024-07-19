Це перший візит кардинала в Україну з 2021 року

У п’ятницю, 19 липня, в Україну з візитом прибув державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін. У межах візиту він відвідав Львів, де отримав у подарунок уламок російської ракети, що раніше атакувала місто. Про це повідомляє сайт Духовна велич Львова.

У Львові держсекретар Ватикану у каплиці курії Львівської Архідієцезії РКЦ очолив молитву за мир та полеглих воїнів. На молитві були також міський голова Львова Андрій Садовий, Апостольський Нунцій архієпископ Вісвальдас Кульбокас, Митрополит Львівський Мечислав Мокшицький, голова Львівської ОВА Максим Козицький та інші гості.

Андрій Садовий подарував кардиналу Пароліну уламок російської ракети, розписаний львівськими дітьми. Цією ракетою росіяни атакували Львів.

Це перший візит кардинала в Україну з початку повномасштабного вторгнення. П’єтро Паролін відповідає за зовнішню політику Апостольського Престолу.

Візит держсекретаря Ватикану триватиме з 19 до 24 липня. Окрім Львова, він відвідає Одесу і Святу Месу з нагоди завершення українських католиків у Бердичеві. Також запланована зустріч кардинала Пароліна з Верховним архієпископом Києво-Галицьким Блаженнішим Святославом Шевчуком, зустріч з представниками влади та релігійними лідерами.