Мер Львова Андрій Садовий привітав містян та гостей міста із Різдвом Христовим. В оприлюдненому у неділю, 24 грудня, зверненні Андрій Садовий згадав про українських воїнів, які зараз захищають державу від російських військ і закликав не втрачати віри.

«Цього року ми зустрічаємо Різдво з усім світом. Але немає у нас тих святкувань, які були колись. Але є зовсім інше розуміння біблійних історій. Для нас зло тепер чітко асоціюється з російським агресором, а добро з нашими Воїнами, нашими Захисниками. Попри все – зійде зірка, яка кожному з нас вкаже правильну путь, яка вкаже путь перемоги для наших воїнів. Буде свічка на столі, яка даватиме тепло, яка дасть надію для кожної родини, яка чекає своїх рідних з фронту, яка дасть розраду для родин, які втратили найрідніших. Головне – це вірити. Вірити у власні сили, вірити у кожного з нас. І вірити в правду, бо правда – це є Бог. Христос народився! Славімо його!», – зазначив Андрій Садовий у різдвяному вітанні.

На відео, яке було записано біля ратуші на площі Ринок, колядує львівський гурт YAGODY.

Нагадаємо, у неділю на площі Ангелів у центрі Львова також встановили традиційного різдвяного Дідуха.