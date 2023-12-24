У встановленні дідуха брав участь мер Львова Андрій Садовий разом військовими, медиками та депутатами

Напередодні святвечора, 24 грудня, у центрі Львова на Площі Ангелів традиційно встановили різдвяного дідуха. У святковому дійстві брав участь мер Львова Андрій Садовий разом військовими, медиками та депутатами.

Відкриттю дідуха передувала урочиста хода, яка завершилась на Площі Ангелів біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла УГКЦ. Перед початком церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих українських захисників. Першим слово отримав заступник настоятеля Гарнізонного храму і капелан Львівської міськради отець Андрій Сіданич.

«Цей дідух – це є символ життя, життя, за яке ми сьогодні так сильно боремось ... Ми стоїмо на цій Площі Ангелів де щойно вшанували цих небесних ангелів, наших захисників … які надалі боряться, щоб ми жили і щоб цінували те, що є дуже важливим у нашому житті», – заявив отець Андрій Сіданич, закликавши присутніх до спільної молитви.

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий нагадав, що дідух також є символом сили, яка сьогодні необхідна українцям для перемоги над ворогами.

«Кожного року … я говорю дуже прості слова: дідух – до хати, вся нечисть – з хати. Дідух завжди є таким стародавнім символом добра і сили. А нам сьогодні потрібно більше добра і сили, щоб виганяти ту нечисть з нашої землі. Дуже часто ми шукаємо силу зі сторони. Насправді сила є в кожному з нас, треба просто вірити і просто робити правильні речі, так само, як сьогодні роблять наші воїни», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Встановлення традиційного різдвяного дідуха у Львові (фото ЛМР)

Після встановлення дідуха на Площі Ангелів з колядками виступили дитячий і дорослі хори та український театрально-музичний гурт YAGÓDY.

Різдвяний дідух – традиція українського народу, яка має свій особливий символізм. Притаманний він був більше низинним регіонам України, особливо там, де росла пшениця. В давнину його виплітали переважкно із колосків пшениці. Наші предки вірили, що в дідух вселяються душі покійних, які приходять святкувати Різдво з живими членами сім'ї. Про українські традиції святкування Різдва можна дізнатися у спільному проекті ZAXID.NET та журналу «Локальна історія» «Без брому».

В Україні вперше офіційно відзначають Різдво 25 грудня. Православна церква України (ПЦУ) ще в травні затвердила перехід на новоюліанський календар, зауваживши, що прийняття нового календарного стиля чи збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів. Пізніше Верховна Рада ухвалила закон про зміну дат державних свят, згідно з яким 7 січня, коли відзначається Різдво за юліанським календарем, більше не є святковим і неробочим днем. Натомість 25 грудня залишається офіційно святковим. Щоправда, на час війни вихідні на офіційні свята скасували.