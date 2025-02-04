Андрій Садовий відреагував на вбивство військовослужбовця ТЦК та СП, яке сталось у Пирятині Полтавської області

Міський голова Львова Андрій Садовий вимагає, щоб злочини, пов’язані із замахом на життя військових карались в України довічним ув’язненням.

«На мою думку, замах на життя військового, так само як і вбивство, має каратися довічним ув’язненням», – написав Андрій Садовий у Facebook у вівторок, 4 лютого.

Так Андрій Садовий відреагував на вбивство військовослужбовця ТЦК та СП, яке сталось у Пирятині Полтавської області 1 лютого. Тоді нападник вистрелив у військового з мисливської рушниці, забрав автомат та утік з місця події. Від отриманого поранення військовий помер, а нападника невдовзі затримали за гарячими слідами.

«Військові ризикують своїм життям заради нашої країни. Ніхто взагалі не має права навіть подумати про найменшу агресію щодо людей, які захищають Україну. Очевидно, що спроби спровокувати конфлікт між військовими та цивільними – це мрія ворога», – додав міський голова Львова.

Він також наголосив, що відповіддю суспільства на такі інциденти має бути жорсткою.

«Нашою відповіддю має стати жорстка реакція суспільства, кримінальна відповідальність і ще більше донатів на Збройні Сили України», – підсумував міський голова Львова.

За українським законодавством, довічне позбавлення волі є найвищою мірою покарання. Довічне ув'язнення в Україні встановлюється за вчинення умисних особливо тяжких злочинів, пов'язаних з вбивством однієї чи кількох осіб з обставинами, які обтяжують покарання