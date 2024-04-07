Червоним кольором позначене орієнтовне розташування ділянки на вул. Конюшинній, 4

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТОВ «Старк Індастріс Україна» сплатити Львівській міськраді майже 3 млн грн боргу за користування земельною ділянкою в промзоні міста. Компанія не сплачувала за оренду землі впродовж двох років.

Як вказано в матеріалах справи, 15 грудня 2011 року Львівська міськрада передала в користування ПП «Львівський автоцентр “Камаз”» земельну ділянку вул. Конюшинній, 4 площею 2,36 га для будівництва та обслуговування будівель. Термін оренди ділянки становив 10 років. У договорі про оренду землі зазначено, що на той час вартість ділянки оцінили в 28,4 млн грн. Враховуючи цю вартість, ПП «Львівський автоцентр “Камаз”» мав щороку сплачувати міськраді 3% від загальної суми – 852 тис. грн.

Через цей борг міськрада звернулась в суд. У позовній заяві вказано, що крім основного боргу, міськрада просила ТОВ «Старк Індастріс Україна» сплатити ще понад мільйон гривень інфляційних втрат та майже 162 тис. грн відсотків річних.

Враховуючи обставини справи, Господарський суд зобов’язав ТОВ «Старк Індастріс Україна» сплатити Львівській міськраді 2,6 млн грн заборгованості за оренду землі, 185,6 тис. грн інфляційних витрат, 62,5 тис. грн відсотків і 43,4 тис. грн судового збору. Загалом підприємці мають сплатити ЛМР понад 2,9 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що після виділення цієї землі в оренду ПП «Львівський автоцентр “Камаз”» у 2011 році прокуратура заявила про незаконність ухвали Львівської міськради, адже потенційно привабливу для інвесторів землю не змогли б продати на аукціоні.

ТОВ «Старк Індастріс Україна» зареєстроване у 2017 році у Києві. Компанія належить львів’янину Андрію Крапу.