Панелі встановлять на сихівських підприємствах

Львів отримав 30 сонячних панелей від німецького міста-побратима Фрайбурга, повідомила 16 січня прес-служба ЛМР. Їх встановлять у чотирьох ОСББ та 8 бюджетних установах Сихова. При відсутності електроенергії одна панель може зарядити 25 мобільних пристроїв.

Вартість сонячних панелей – 25 тис. євро. Їх надали Львову за проектом «Сонячна енергія для смартфонів в Україні» («Solar-Power for Smartphones in Ukraine»).

«Ідея проекту зародилася ще в жовтні минулого року, коли наші колеги з міста-побратима Фрайбурга, зокрема п. Гюнтер Бургер та п. Клаус Хоппе побачили, що наслідком масованої ракетної атаки, яка відбулася в жовтні, люди майже добу були без мобільного зв’язку», – розповіла директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич.

Кожна панель має потужність 45 Вт, а інвертор має потужність 500 Вт. Інвертор можна заряджати як від сонячних панелей, так від акумулятора автомобіля чи від загальної мережі. Один інвертор може заряджати до 25 мобільних пристроїв одночасно.

Ці панелі встановлять на сихівських будинках ОСББ і 8 бюджетних установах – Центр Довженка, 8-ма лікарня, Сихівський ліцей, 4-та дитяча поліклініка та інших.

Як додала Ірина Кулинич, за наступним етапом проекту Львів отримає ще 16 power-блоків приблизною вартістю 50 тис. євро. Один блок має потужність 200 Вт, та коли їх з’єднувати, то потужність буде зростати і до 10 кВт. Їх встановлять у 4-5 будівлях, зокрема там, де живуть переселенці або у будівлях приєднаних громад.