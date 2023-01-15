Едвардс Смілтенс вдруге відвідав Україну від початку війни

У неділю, 15 січня, до Львова завітав голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс. Парламентська делегація Латвії мала зустрічі з міським головою Львова та керівником обласної адміністрації, під час яких домовилися про співпрацю та допомогу.

«Ще в квітні Едвардс приїжджав до Львова у статусі заступника мера Риги і був першим, хто привіз нам потужні електрогенератори для об’єктів критичної інфраструктури. Тепер говоримо про значно масштабніші плани. Дуже приємно мати справу з досвідченою людиною, яка на власному досвіді знає, як працює місцеве самоврядування», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Під час розмови в Львівській обласній військовій адміністрації обговорили поглиблення співпраці Латвійської республіки та Львівської області в інвестиційній сфері, агропромисловому секторі та галузі культури.

«Дякую латвійським друзям за генератори, продукти харчування, медикаменти, медичне обладнання та іншу гуманітарну допомогу, яку вони доправили на Львівщину. Ми розподілили все це у місця масового проживання вимушених переселенців, школи, дитсадки і медзаклади області», – зазначив голова ЛОВА МАксим Козицький.

Обговорили перспективи залучення інвестицій з Латвії у розбудову житлових об’єктів для ВПО, а також в реконструкцію та ремонт медзакладів. Серед найнагальніших потреб Львівщини є соціальний захист найбільш вразливих категорій населення, створення геріатричних центрів та закладів підтриманого проживання, а також реновації приміщень, які можна використовувати під житло для переселенців, зокрема гуртожитки навчальних закладів. Очільник області закликав іноземну делегацію долучитись до розбудови та облаштування таких приміщень. Едвардс Смілтенс зазначив, що профільні відомства у його країні найближчим часом розглянуть усі пропозиції.

«Сьогодні ми у Львові, щоб вивчити потреби області, адже знаємо, що тут багато внутрішніх переселенців. Зі свого боку ми готові долучатись до будь-яких проектів. Це наш невеликий вклад за те, що робить Україна для цілого цивілізованого світу», – наголосив голова Саейми Латвійської Республіки Едвардс Смілтенс.

Нагадаємо, Латвія надає Україні політичну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу з перших днів повномасштабної війни. Лише військового обладнання надійшло на понад 300 млн євро, що становить третину військового бюджету Латвії. 10 січня міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що розглядається можливість надсилання нової партії військової допомоги Україні, у тому числі системи ППО Stinger. Цей намір також підтвердив під час візиту до Львова голова Саейму Латвійської Республіки.