На незаконну забудову вже привезли сендвіч-панелі

У вівторок, 1 липня, виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про демонтаж 11-ти бетонних плит і конструкцій, незаконно встановлених на території колишнього ринку «Добробут». Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Як повідомляв ZAXID.NET, приблизно два тижні тому ТОВ «Галінвест», в користуванні якого перебуває ділянка на місці колишнього ринку «Добробут», залив фундамент конструкцій для встановлення МАФів.

26 червня на місці була комісія ЛМР, а Офіс охорони культурної спадщини того ж дня видав підприємцю припис про демонтаж конструкцій, що встановлені незаконно – в зоні охорони пам’яток.

ТОВ «Галінвест» на припис не відреагувало, тож виконком ухвалив рішення про демонтаж, що виконає Галицька районна адміністрація.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.

Окрім незаконного встановлення конструкцій, ідеться також про те, що вони встановлені на ділянці, що, на думку ЛМР, незаконно перебуває в користуванні фірми «Галінвест». Зараз це питання розглядає Господарський суд. Львівська міська рада планує облаштувати на ділянці сквер і громадський простір.