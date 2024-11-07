Тарту - відомий освітній і культурний центр Естонії

Естонське місто Тарту стало 30-м місто-побратимом Львова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 7 листопада він підписав угоду про співпрацю з мером Тарту Урмасом Клаасом. Це місто в XI ст. заснував князь Ярослав Мудрий, цьогоріч воно є культурною столицею Європи.

«Сьогодні ми підписали угоду про співпрацю з мером Урмасом Клаасом за участі депутатів міської ради та посла України в Естонії Максима Кононенка. Нас об’єднують гідність, свобода та розуміння важливості збереження і захисту власної культури та мови. На жаль, божевільний сусід на кордоні – теж одна з причин, чому маємо бути разом», – зазначив Андрій Садовий.

Водночас міський голова Львова додав, що львів’яни розпочнуть перемовини з естонцями щодо співпраці між університетами, в тому числі університетом Unbroken.

Посадовці Тарту і Львова домовилися про співпрацю (фото ЛМР)

Зазначимо, що місто заснував князь Ярослав Мудрий у XI столітті, приєднавши землі естів до Русі, і назвав його Юр’їв (за своїм християнським ім’ям Юрій). Під різною владою назва міста мінялася, історичну повернули у 1893 році. А після здобуття Естонією незалежності в 1918 році воно отримало сучасну назву. Тарту – друге за величиною місто Естонії, відомий освітній центр. Там розташований єдиний класичний університет Естонії, заснований 1632 року, та найстаріший театр в Естонії — Ванемуйне. У Тарту понад 10 років жив старший брат Лесі Українки Михайло Косач, там він навчався і працював. У 2024 році Тарту стало Культурною столицею Європи.

Загалом Львів має вже 30 міст-побратимів:

1. Баня-Лука (Боснія і Герцеґовина)

2. Будапешт (Угорщина)

3. Вільнюс (Литва)

4. Вінніпег (Канада)

5. Вроцлав (Польща)

6. Краків (Польща)

7. Кутаїсі (Грузія)

8. Лодзь (Польща)

9. Люблін (Польща)

10. Перемишль (Перемишль)

11. Пловдів (Болгарія)

12. Рочдейл (Велика Британія)

13. Ряшів (Польща)

14. Тбілісі (Грузія)

15. Фрайбург (Німеччина)

16. Канни (Франція)

17. Вюрцбург (Німеччина)

18. Орхус (Данія)

19. Пула-Пола (Хорватія)

20. Рейкʼявік (Ісландія)

21. Катовіце (Польща)

22. Грац (Австрія)

23. Мехелен (Бельгія)

24. Франкфурт (Німеччина)

25. Ченду (Китай)

26. Нові Сад (Сербія)

27. Рішон-ле-Ціон (Ізраїль)

28. Самарканд (Узбекистан)

29. Брно (Чехія)