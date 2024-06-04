Брно стало 29 побратимом Львова

Чеське місто Брно стало новим містом-побратимом Львова. У вівторок, 4 червня, мери двох міст підписали угоду. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Від початку вторгнення Чехія займає активну проукраїнську позицію. Країна прийняла понад 400 тисяч українців, вони були одними з перших, хто почав надавати нам військову допомогу. Ця підтримка відчувається тут на усіх рівнях. Дякую пані мер Markéta Vaňková за оперативну відповідь та налагодження співпраці», – написав Андрій Садовий у Facebook.

Міські голови Брно і Львова на підписанні угоди про співпрацю (фото ЛМР)

Брно – місто в Моравії, на південному заході Чехії. Зараз це друге за чисельністю населення місто в Чеській Республіці, воно є важливим центром вищої освіти, щорічно приймає великі міжнародні виставки та ярмарки.

Загалом Львів має вже 29 міст-побратимів:

1. Баня-Лука (Боснія і Герцеґовина)

2. Будапешт (Угорщина)

3. Вільнюс (Литва)

4. Вінніпег (Канада)

5. Вроцлав (Польща)

6. Краків (Польща)

7. Кутаїсі (Грузія)

8. Лодзь (Польща)

9. Люблін (Польща)

10. Перемишль (Перемишль)

11. Пловдів (Болгарія)

12. Рочдейл (Велика Британія)

13. Ряшів (Польща)

14. Тбілісі (Грузія)

15. Фрайбург (Німеччина)

16. Канни (Франція)

17. Вюрцбург (Німеччина)

18. Орхус (Данія)

19. Пула-Пола (Хорватія)

20. Рейкʼявік (Ісландія)

21. Катовіце (Польща)

22. Грац (Австрія)

23. Мехелен (Бельгія)

24. Франкфурт (Німеччина)

25. Ченду (Китай)

26. Нові Сад (Сербія)

27. Рішон-ле-Ціон (Ізраїль)

28. Самарканд (Узбекистан)

29. Брно (Чехія).

«Станом на цю хвилину Львів має 29 міст-побратимів. Потрібно розуміти, що партнерства між містами як стосунки з людьми: з кимось працюєш активно, з кимось не дуже. З частиною міст Львів відновив співпрацю після кількарічної паузи. Так трапилося, наприклад, з Вінніпегом. А є такі співпраці, де угодою визначено конкретний термін “побратимства” – наприклад, з австрійський Грацом, де передбачена співпраця на три роки», – пояснює керівниця управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради Тетяна Хабібрахманова.

За її словами, українське законодавство не обмежує, як українські міста можуть обирати собі партнерів. Тому Львів визначає партнерів і налагоджує партнерство з тими, з ким має контакти і спільні інтереси у якійсь із галузей.

«Водночас із тими містами, в яких після початку повномасштабного вторгнення неоднозначна позиція щодо війни — ми спілкування припинили взагалі. Ми не працюємо з містами країни агресора і тими, хто підтримує агресію», — каже Тетяна Хабібрахманова.