Зараз у будівлі шпиталю діє магазин медтехніки та кабінет райлікарні

У Тернополі прокурори звернулися до суду, аби районна рада уклала охоронний договір на пам'ятку архітектури місцевого значення – єврейський шпиталь XIX ст. Це будівля, яка розташована в центрі міста поруч з районною лікарнею та центральним універмагом. У приміщенні зараз працюють кабінети лікарів райлікарні та магазин медичної техніки.

Історична пам'ятка розташована на розі вул. Князя Острозького, 9 та бульвару Шевченка. Біля неї розташовані Тернопільська обласна філармонія, районна поліклініка та лікарня. На будівлі є табличка 1923 року, на якій зазначено, що колись споруда належала юдейській громаді.

Щоб ця пам’ятка збереглася, прокуратура звернулася до суду. «Укладення охоронного договору є важливим для запобігання руйнуванню та знищенню будівлі, втраті її як цінного джерела історії та культури», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у четвер, 15 січня. Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.

Додамо, що укладення охоронного договору – обов’язкова процедура для будівель, які мають історичну та архітектурну цінність. Такий документ встановлює правила, за якими можна користуватися спорудою. Окрім того, в документі прописано, що не можна без спеціальних дозволів переплановувати, здійснювати ремонти в пам’ятці архітектури. Такий договір має бути заключений не пізніше за місяць після того, як змінився власник пам'ятки.