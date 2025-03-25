Мешканці села Івківці біля місця, де був цвинтар із похованнями жертв Голодомору

У селі Івківці Ладанської громади Чернігівщини бульдозерами зрівняли з землею цвинтар, де були поховані жертви Голодомору. У селищній раді повідомили, що проводять благоустрій території, а за документами кладовища немає. Про це у вівторок, 25 березня, повідомив Музей Голодомору з посиланням на місцевий телеканал «Прилуки». Музей звернувся до місцевої влади з проханням відновити кладовища.

Мешканці Івківців розповіли, що їх ніхто не попереджав про роботи на кладовищі, а селищний голова ігнорує їхні звернення. Коли на цвинтар приїхала техніка, вони одразу звернулися до селищного голови Романа Ювченка, оскільки у багатьох тут поховані родичі, які загинули під час Голодомору. Зокрема, в івківчанина Миколи Данілішіна тут могила діда Дениса Черепа.

«Третина цього цвинтаря була заповнена під час Голодомору. Люди вмирали. Їх возили возами, а закопували, як худобу, без трун, – каже чоловік. – Мого діда так само закопали. З дому забрали все, навіть квасолю, все вигребли... Для діда викопали яму, поки його візком привезли, вже четверо там лежало. Люди не могли викопати навіть ями, не було сил», – сказав Микола Данілішин.

Микола Данілішін біля місця, де були поховані жертви Голодомору. Скриншот з відео каналу «Прилуки»

Музей Голодомору розповів, що згідно з Національною книгою пам’яті, під час геноциду в Івківцях загинуло від голоду мінімум 162 людини (їх вдалось ідентифікувати), серед них – діти. Івківчани продовжували доглядати за могилами померлих родичів, але багато поховань були занедбаними.

Селищний голова Роман Ювченко говорить, що дозвіл на роботи дав виконавчий комітет, відповідно до програми благоустрою. За словами Ювчека, за планом територіальної громади ділянка, де проводять роботи, не вважають кладовищем. Крім цього, у коментарі журналістам він сказав, що селяни влаштовують «шоу», протестуючи проти робіт. Роман Ювченко повідомив, що земельні роботи не припинятимуть, але планують озеленити територію.

Працівники Музею Голодомору у 2019 році створили систему «Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду». Згідно з нею, у цвинтар у Івківцях є одним з понад тисячі місць масового поховання жертв Голодомору на території України.

Музей Голодомору-геноциду звернувся до голови Ладанської територіальної та Голови Прилуцької РДА з проханням відновити кладовище та маркувати його.