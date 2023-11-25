Оцифровані документи зможуть дослідити історики

У День пам’яті жертв голодоморів міністерство внутрішніх справ України передало Національному музею Голодомору-геноциду понад тисячу кримінальних справ часів 1932-1933 років. Документи публічно оприлюднили як доказ вчинення геноциду українського народу комуністичним режимом.

Передача документів відбулася у суботу, 25 листопада, у Києві, повідомили у прес-службі МВС. Загалом міністерство передало 1022 кримінальні справи, які засвідчують сплановане доведення українців до стану відчаю та переходу за межу людської моралі.

У вказаних справах в анкеті обвинуваченого спеціально обумовлена графа «громадянство і національність», і майже всі, хто значився у справах були українцями.

«Зараз ми знову переживаємо геноцид українського народу. Непокаране зло повернулось – війська РФ спалюють врожаї на українських полях, перешкоджають постачанню зерна морем, мінують моря та поля, б’ють по портовій інфраструктурі та елеваторам, викрадають зерно та катують голодом полонених українських військовослужбовців», – повідомили у прес-службі МВС.

Оприлюднені та оцифровані кримінальні справи можуть дослідити історики, зазначили у міністерстві. Документи було взято з фонду 32 «Кримінальні справи судових та позасудових органів» з Галузевого державного архіву МВС України.

Нагадаємо, у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років. У результаті штучно створеного керівництвом СРСР голоду загинуло від 7 до 10 мільйонів українців. О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам. До вшанування пам’яті жертв голодоморів можна приєднатись, запаливши свічку в своєму вікні.