Місту Новоград-Волинський на Житомирщині повернули давню назву Звягіль

Верховна Рада у середу, 16 листопада, проголосувала за зміну назви населеного пункту Новоград-Волинський на Житомирщині. Тепер місто називатиметься Звягель.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, за постанову №8179 щодо повернення давньої назви Звягель проголосували 260 депутатів.

Також змінено назву району на Звягельський.

Місто вперше згадується у джерелах 1256 року як руське місто Возвягель. Пізніше він почав називатися Звягель та розвинувся як урбаністичний центр у XVI столітті під пануванням князів Острозьких. Назву Новоград-Волинський місто отримало у 1795 році під час перебування у складі Російської імперії. Населення, згідно із даними станом на 1 грудня 2020 року, становить 55,4 тис. осіб. Є батьківщиною Лесі Українки та Валерія Залужного.