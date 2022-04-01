Засідання міськради Новоград-Волинського, на якому було ухвалене рішення про зміну герба міста

Новоград-Волинська міськрада відмовилась від символу Z на великому і малому гербах міста. Це рішення прийняли тому, що російська пропаганда активно використовує літеру Z як символ пропаганди та для маркування власної техніки. В Україні це перше подібне рішення щодо відмови від цього символа.

Відповідне рішення прийняли на сесії Новоград-Волинської міської ради у четвер, 31 березня. Із зображень малого та великого гербів міста вирішили забрати літеру Z, яка розміщувалась на золотому дзвоні у правій нижній частині та символізувала першу назву міста – Звягель.

«Зокрема із зображень малого та повного гербів громади забрано літеру Z, яка до цього розміщувалася на золотому дзвоні і була уособленням літописного міста Звягель. Нині в ході повномасштабного воєнного вторгнення російські загарбники використовують даний символ у пропагандистських цілях та для маркування техніки окупанта», – йдеться у повідомленні.

В​ід початку збройної агресії росіяни використовували символ Z для маркування своєї техніки, але з часом його почали використовувати як офіційний символ підтримки російської агресії. Через це парламент Латвії підтримав поправку до закону, яка забороняє публічну демонстрацію символів Z та V. Аналогічне рішення прийняли у Естонії. За порушення цих правил передбачений штраф.