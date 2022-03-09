Символ «Z» розцінюватиметься як підтримка російського вторгнення в Україну

У Чеській Республіці пропонують прирівняти символ «Z» до нацистської свастики і заборонити його використання у країні. Саме літера «Z» вважається символом російської пропаганди та розглядається як підтримка російського вторгнення в Україну. Нею марковані російські танки та інша військова техніка РФ, яка вторглася в Україну.

Як повідомляє Seznamzpravy.cz, використання цього символу може бути заборонено в Чеській Республіці, як і використання нацистської свастики. Можливі санкції підтвердили у поліції Чеської Республіки та Міністерстві внутрішніх справ.

«Так, разом із прокуратурою тут створюється матеріал, присвячений цьому. Однак я хотів би зазначити, що кожен окремий випадок оцінюватиметься індивідуально», — сказав Ондржей Моравчик із прес-служби поліції Чеської Республіки.

«У нашій правовій системі немає списку заборонених символів, завжди важливим є контекст. Органи, які ведуть кримінальні справи, переслідують не самі символи чи літери, а конкретні дії та наміри», — заявила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Гана Мала.

Таким чином, за її словами, символ «Z», який використовується для підтримки вторгнення в Україну, може, на думку МВС, означати схвалення війни, тобто злочин проти миру.

«Таким чином, можливі кваліфікації за статтею 405 Кримінального кодексу, а саме підтримка, схвалення чи виправдання злочинів проти людяності чи військових злочинів чи злочинів проти миру. Міністерство внутрішніх справ вважає цю кваліфікацію найправильнішою», — додає Гана Мала.

Нагадаємо, символ «Z» використовується російськими військовими для позначення техніки під час проведення спеціальної операції в Україні. Цей знак можна побачити у пропагандистських роликах, де росіяни відверто підтримують військову політику Володимира Путіна.

Багато росіян використовують символ «Z», щоб показати підтримку російським військам, які вторглися до України. Вони малюють його на автомобілях, вивішують на будинках чи прикріплюють до одягу. Але ніхто точно не знає, що це означає. Деякі люди інтерпретують значення символу «Z» як абревіатуру «za pobedu» або слова «Zapad».

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