У німецьких землях Баварія і Нижня Саксонія прибічники «русского мира», які використовують знак загарбницької армії «Z», стикнуться з правовими наслідками, повідомила в суботу, 26 березня, агенція «Укрінформ» з посиланням на місцеве радіо BR24, а також українська служба німецького мовника DW.

Кожен, хто публічно використовує символ «Z» російських збройних сил у війні проти України, повинен рахуватися з наслідками. «Z» – ідеологічний знак, а ті, хто його використовує, схвалюють загарбницьку війну, пояснили місцеві правоохоронці.

«Прокуратура Баварії вживає послідовних дій проти людей, які публічно схвалюють загарбницьку війну, яка порушує міжнародне право. Ми не сприймаємо потурання злочинам проти міжнародного права. Президент Росії [Вдадімір] путін розпочав злочинну загарбницьку війну, яка завдає страшних страждань українському народу, тому баварська судова система уважно придивляється», –заявив міністр юстиції землі Георг Айзенрайх.

Він наголосив, що свобода думки є великим надбанням німецької конституції; кожен може висловити свою думку. «Але свобода думки закінчується там, де починається кримінальне право», – наголосив Айзенрайх.

Він додав, що кожен, хто публічно використовує номерний знак «Z» у Баварії, повинен знати, що його можуть притягнути до відповідальності. Підстави для запровадження такого рішення можна знайти в розділі 140 Кримінального кодексу: це стосується визнання певних кримінальних злочинів, у тому числі визнання злочину агресії. Покаранням може бути штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що російська військова техніка, підготовлена для вторгнення в Україну, позначена літерами Z та V. Що саме означають ці літери на техніці загарбників – невідомо.