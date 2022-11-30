Досвідчені садівники та городники знають, що роботи в саду та на городі не закінчуються після збору врожаю – вони не закінчуються ніколи. У грудні ще можна провести вологозарядний полив, захистити від морозів та гризунів нові саджанці, провести підзимовий посів деяких овочів та зелені (які також можна висаджувати в контейнерах на балконі чи підвіконні). Коли краще це все робити відповідно до фаз місяця, розповідає «Зелена садиба».

Посівний календар на грудень 2022 року

1, 5, 6, 10, 11, 17-19, 24, 27-29 грудня – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, 8, 22, 23, 25, 26 грудня – несприятливі дні.

Коренеплоди:

редис – 5, 6, 10, 11, 17-20, 24.

Цибулеві:

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5, 6, 24;

часник – 5, 6, 19, 20.

Зелень та трави:

листові салати – 1-6, 24, 27-31;

шпинат – 5, 6, 24;

рукола, крес, листова гірчиця – 5, 6, 19, 20, 24;

мангольд та інші листові овочі – 1, 5, 6, 24, 27-29;

кріп та фенхель – 1, 5, 6, 10, 11, 17-19, 24, 27-29;

петрушка, кінза та селера на листя – 5, 6, 19, 20, 24;

базилік, материнка, розмарин – 19, 20;

лікарські та чайні культури – 17-21;

мікрозелень – 5, 6, 19, 20, 24.

Декоративні рослини:

однорічники – 2-4, 7, 9-11, 17, 18, 24, 30, 31;

цибулинні та бульбові – 1, 2, 5, 6, 9-11, 14-16, 19, 20, 24, 27-29;

хвойні – 12-16, 24;

крупноміри – 14-16, 21.

Найкращі дні для садових робіт у грудні 2022 року:

робота з ґрунтом у теплиці та саду – 1-3, 24-26, 28, 29;

пророщування насіння – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 17-20, 24, 27-29;

пікірування, проріджування – 1-5, 11-13, 17, 18, 25;

поливи – 1, 5, 6, 8, 10, 11, 14-16, 19, 20, 27-29;

підживлення органічними та зеленими добривами – 10, 11, 19, 20;

підживлення мінеральними добривами – 1, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 24, 27-29;

обрізка, омолодження, формування – 19-22;

прищипка пагонів – 1-5, 27, 28;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 7, 12-16, 23, 25, 26;

профілактичні обробки – 7, 9, 14-16, 21, 22;

заготівля живців – 1, 2, 5, 6, 12, 13, 24, 27-29;

щеплення та окулювання – 1, 5, 6, 10, 11, 24, 27-29;

перевірка укриттів – 2-4, 8, 23, 30, 31;

снігозатримання – 8, 9, 17, 18, 22, 23, 25, 26;

обробка, ремонт, розбір теплиць та парників – 7, 9, 14-16, 21, 22;

прибирання на ділянці – 1-3, 8, 9, 14, 15, 17-20, 30;

ремонтні та будівельні роботи – 17-19, 23;

захист саду та сховищ від гризунів – 2-4, 8, 23, 30, 31;

корчування – 2-4, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 30, 31;

чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій – 14-16;

збір врожаю – 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 21-25;

консервація, сушіння – 5-7, 10-22;

засолювання та квашення – 5, 7, 24;

підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання – 8, 9, 22, 23, 25, 26.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»