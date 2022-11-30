Що робити та садити у грудні 2022 року: посівний календар на місяць
Дім — Марія Климко, 0 0
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Досвідчені садівники та городники знають, що роботи в саду та на городі не закінчуються після збору врожаю – вони не закінчуються ніколи. У грудні ще можна провести вологозарядний полив, захистити від морозів та гризунів нові саджанці, провести підзимовий посів деяких овочів та зелені (які також можна висаджувати в контейнерах на балконі чи підвіконні). Коли краще це все робити відповідно до фаз місяця, розповідає «Зелена садиба».
Посівний календар на грудень 2022 року
1, 5, 6, 10, 11, 17-19, 24, 27-29 грудня – загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин, 8, 22, 23, 25, 26 грудня – несприятливі дні.
Коренеплоди:
- редис – 5, 6, 10, 11, 17-20, 24.
Цибулеві:
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 5, 6, 24;
- часник – 5, 6, 19, 20.
Зелень та трави:
- листові салати – 1-6, 24, 27-31;
- шпинат – 5, 6, 24;
- рукола, крес, листова гірчиця – 5, 6, 19, 20, 24;
- мангольд та інші листові овочі – 1, 5, 6, 24, 27-29;
- кріп та фенхель – 1, 5, 6, 10, 11, 17-19, 24, 27-29;
- петрушка, кінза та селера на листя – 5, 6, 19, 20, 24;
- базилік, материнка, розмарин – 19, 20;
- лікарські та чайні культури – 17-21;
- мікрозелень – 5, 6, 19, 20, 24.
Декоративні рослини:
- однорічники – 2-4, 7, 9-11, 17, 18, 24, 30, 31;
- цибулинні та бульбові – 1, 2, 5, 6, 9-11, 14-16, 19, 20, 24, 27-29;
- хвойні – 12-16, 24;
- крупноміри – 14-16, 21.
Найкращі дні для садових робіт у грудні 2022 року:
- робота з ґрунтом у теплиці та саду – 1-3, 24-26, 28, 29;
- пророщування насіння – 1, 2, 5, 6, 10, 11, 17-20, 24, 27-29;
- пікірування, проріджування – 1-5, 11-13, 17, 18, 25;
- поливи – 1, 5, 6, 8, 10, 11, 14-16, 19, 20, 27-29;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 10, 11, 19, 20;
- підживлення мінеральними добривами – 1, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 24, 27-29;
- обрізка, омолодження, формування – 19-22;
- прищипка пагонів – 1-5, 27, 28;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 7, 12-16, 23, 25, 26;
- профілактичні обробки – 7, 9, 14-16, 21, 22;
- заготівля живців – 1, 2, 5, 6, 12, 13, 24, 27-29;
- щеплення та окулювання – 1, 5, 6, 10, 11, 24, 27-29;
- перевірка укриттів – 2-4, 8, 23, 30, 31;
- снігозатримання – 8, 9, 17, 18, 22, 23, 25, 26;
- обробка, ремонт, розбір теплиць та парників – 7, 9, 14-16, 21, 22;
- прибирання на ділянці – 1-3, 8, 9, 14, 15, 17-20, 30;
- ремонтні та будівельні роботи – 17-19, 23;
- захист саду та сховищ від гризунів – 2-4, 8, 23, 30, 31;
- корчування – 2-4, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 30, 31;
- чищення та підготовка до зими водойм, осушення комунікацій – 14-16;
- збір врожаю – 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 21-25;
- консервація, сушіння – 5-7, 10-22;
- засолювання та квашення – 5, 7, 24;
- підготовка та обробка овочесховищ, закладка врожаю на зберігання – 8, 9, 22, 23, 25, 26.
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