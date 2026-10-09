Інцидент стався на митному посту «Вилок», що на українсько-угорському кордоні

Закарпатські митники вилучили у 29-річної мешканки регіону Opel Vivarо, в якому виявили сховки з 730 пачками сигарет. Закарпатці загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Закарпатській митниці у п’ятницю, 9 жовтня, інцидент стався на митному посту «Вилок», що на українсько-угорському кордоні. Під час проходження митного контролю річна жителька Закарпаття свідомо обрала смугу руху «зелений коридор», що свідчило про відсутність будь-яких прихованих товарів в її мікроавтобусі. Увагу митників привернула невпевнена поведінка закарпатки.

«За результатами поглибленого митного огляду у передній панелі та порогах салону виявлено кілька сховків, з яких дістали 730 пачок сигарет Compliment без марок акцизного збору України», – розповіли митники.

Сигарети та автомобіль вартістю 400 тис. грн вилучили. На водійку склали протокол за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають штраф від 50 до 100% від вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з автомобілем, що використовувався для незаконного переміщення.

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ТУ БЕБ у Закарпатській області повідомили про ознаки кримінального злочину, передбаченого статтею 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів). Санкція статті передбачає від 340 тис. грн 680 тис. грн штрафу або від трьох до шести років ув’язнення.