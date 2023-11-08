В ПЦУ кажуть, що це було особисте рішення митрополита

Митрополит Чернівецький та Буковинський Данило на розгляд Священного Синоду ПЦУ подав прохання про звільнення з посади. Своє рішення він пояснив тим, що в нього погіршилося здоров’я і він потребує відпочинку. 7 листопада Синод прийняв звільнення архієрея Данила. Раніше, влітку 2023 року митрополит Чернівецький та Буковинський Данило під час однієї з проповідей назвав війну Росії в Україні вигадками влади. Після цього інциденту ПЦУ закликала священнослужителя вибачитися перед українцями.

Митрополиту Чернівецькому та Буковинському Данилу (Михайлу Ковальчуку) 74 роки. Через свій вік та стан здоров’я він вирішив покинути митрополичу посаду.

«Розглянувши подане Преосвященним Данилом, митрополитом Чернівецьким і Буковинським, прохання про звільнення його від управління єпархією та почислення на спокій, а також заслухавши його особисті пояснення, Синод ухвалив рішення прохання задовольнити. Священний Синод висловив подяку Преосвященному митрополиту Данилу за довголітнє служіння і працю на чолі Чернівецької єпархії», – йдеться у рішенні Священного Синоду ПЦУ від 7 листопада.

Тимчасово керуючим Чернівецькою єпархією Синод призначив Преосвященного Іоасафа, митрополита Івано-Франківського і Галицького.

Священний Синод ПЦУ засідав 7 листопада

Влітку 2023 року митрополит Чернівецький і Буковинський Православної церкви України Данило (Михайло Ковальчук) під час звернення до вірян заявив, що влада України нібито вигадує війну, щоб зупинити паломництво. В ПЦУ вже заявили, що митрополит висловився неправильно, і мав би пояснити свою думку та вибачитися перед українцями. Відеоролик зі скандальною проповіддю 74-річного митрополита Чернівецького і Буковинського ПЦУ Данила почав ширитись соцмережами у середу, 9 серпня. У ньому священнослужитель звертається до прочан і каже, що українська влада «видумує війну» для того, щоб не пустити паломників до святих місць.

Додамо, що митрополит Чернівецький та Буковинський Данило (Михайло Ковальчук) народився в с. Голинь, Калуського району Івано-Франківської області. Навчався в Московські духовні семінарія в 1976 році та в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича, отримав диплом магістра права у 2002 році.

28 квітня 1990 року отримав сан єпископа. З 1990 року єпископ Чернівецький і Буковинський УАПЦ, у 1992 році прийнятий у юрисдикцію УПЦ КП та піднесений до сану архієпископа, у 1994 році піднесений до сану митрополита.

У2005 році змінено титул правлячого архієрея на Чернівецького і Кіцманського, у 2008 році Синод УПЦ КП повернув старе титулування – митрополита Чернівецького і Буковинського УПЦ КП, з 2019 року митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ.