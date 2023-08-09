Місце і дату літургії, під час якої митрополит Данило звертався до паломників, не відомі

Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної церкви України Данило (Михайло Ковальчук) під час звернення до вірян заявив, що влада України нібито вигадує війну, щоб зупинити паломництво. В ПЦУ вже заявили, що митрополит висловився неправильно, і мав би пояснити свою думку та вибачитися перед українцями.

Відеоролик зі скандальною проповіддю 74-річного митрополита Чернівецького і Буковинського ПЦУ Данила почав ширитись соцмережами у середу, 9 серпня, у ньому священнослужитель звертається до прочан і каже, що українська влада «видумує війну» для того, щоб не пустити паломників до святих місць. Перше відео з промовою митрополита в мережі з'явилося 8 серпня, однак коли воно саме було зняти і в якому місці – невідомо.

«Дорогі брати і сестри, дорогі паломники, ми схиляємось перед вами, тому що ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада то видумує війну, то боїться, щоб московські її не засудили і не дозволяли нам вас зібрати в це святилище», – сказав митрополит Данило під час проповіді.

Відеоролики в соціальних мережах – це лише частина проповіді, яку митрополит Данило проповідував перед паломниками. Однак в ПЦУ вже заявили, що священнослужитель висловився некоректно. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

За його словами, митрополит Данило у своїй промові мав на увазі офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, яку запровадили через повномасштабну війну. Адже декотрих священнослужителів обурює, що цю заборону не всюди виконують однаково. Також Євстратій Зоря додав, що скоріш за все митрополит помилився у своїх висловлюваннях зважаючи на свій вік (Митрополиту Данилу 74 роки).

«Ця заборона на практиці не виконується всюди однаково: коли йдеться про заходи, які організовує Московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони. Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила. Водночас цілком очевидно, що він абсолютно некоректно вжив словосполучення "вигадана війна", і тому має розʼяснити, що він зробив це помилково. Можливо це сталося через його стилістику мови і вік — 74 роки», — додав заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

Також Євстратій закликав владику Данила дати розʼяснення і перепросити за хибно сформульовану думку в українців.

Довідка:

Митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ Данило (Михайло Ковальчук) родом з Івано-Франківської області. У 1970 році він вступив на денне відділення Московської Духовної Семінарії. До 1990 року служив кліриком в Івано-Франківській єпархії РПЦ.

У 1990 році одним з перших прийняв сан єпископа в Українській Автокефальній Православній Церкві.

У 1990 році прийняв сан єпископа в Українській православній церкві Київського патріархату з титулом «Чернівецький і Буковинський». У вересні 1994 року піднесений у сан митрополита.