Митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ нав'язують імідж «церкви Петра Порошенка»

У четвер, 13 квітня, предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній закликав українців не асоціювати ПЦУ з екс-президентом Петром Порошенком. Митроплит наголосив, що жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви.

У своєму зверненні Епіфаній нагадав, що зараз триває звільнення українського православ’я від ярма «русского міра», однак, «супротивники використовують фальшиві аргументи та інші брудні засоби, щоби перешкодити цьому».

«Одним з таких засобів є наполегливе намагання представити Православну Церкву України заручницею чи учасницею партійної боротьби. Рішуче і твердо заявляю перед усією громадою – ми не дозволяли дотепер і надалі не дозволятимемо робити цього. За сприяння розбудові Помісної Церкви ми вдячні всім політичним силам, незалежно від того, чи вони представляють у певний проміжок історії владу або опозицію. Але жодна політична сила, партія чи окремий лідер не можуть і не будуть мати в Православній Церкві України якоїсь виняткової чи тим більше контролюючої ролі», – заявив предстоятель ПЦУ.

Він нагадав, що структура УПЦ МП в Україні розбудовувалася саме за моделлю тіньового контролю, коли проросійські політики вважали себе ніби учасниками «акціонерного товариства», що вирішують за спиною «найнятих менеджерів у рясах» всі ключові питання. На думку Епіфанія, така модель призвела до нинішньої публічної катастрофи УПЦ МП в Україні. За його словами, за «принципом перекладання відповідальності з хворої голови на здорову» зараз наполегливо намагаються дискредитувати Православну Церкву України, нав’язуючи їй імідж «церкви Петра Порошенка».

« ... Ані Петро Порошенко, ані будь-який інший політик, незалежно від того, представляє він владу чи опозицію, не відіграє у житті Православної Церкви України якоїсь виняткової ролі, яка давала би будь-кому підстави з цими іменами в такому контексті ув’язувати нашу Помісну Церкву», – наголосив Епіфаній. Він підкреслив, що жоден з українських політиків не мали і не мають контролю щодо позиції та рішень церкви.

Нагадаємо, що у січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій I та Священний Синод Константинопольської православної церкви видав Томос про автокефалію Православної церкви України. Томос був отриманий за каденції Петра Порошенка, який в наступній виборчій кампанії акцентував увагу саме на цьому.