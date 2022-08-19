Віктор Майстренко організував ботоферму, яка працювала на користь Петра Поршенка

Масштабна ботоферма, яку нещодавно викрила і блокувала СБУ, дійсно працювала в інтересах політичної партії «Європейська Солідарність» та її лідера Петра Порошенка. Про це йдеться в журналістському розслідуванні видання «Апостроф», яке отримало відео з допитом організатора ботоферми.

Журналісти з'ясували, що затриманий СБУ організатор ботоферми, росіянин Віктор Майстренко, співпрацював з нардепом Артуром Герасимовим – близьким соратником Порошенка. За словами Майстренка, саме він розробив програмне забезпечення, яке дозволяло автоматизувати роботу ботоферми.

Система була абсолютно автономною і від імені тисяч ботів автоматично публікувала потрібну інформацію, запрошувала у спільноти «друзів», коментувала публікації, ставила лайки під постами тощо. За словами Майстренка, ці боти займалися веденням у соцмережах сторінок підтримки Порошенка і його політсили, та критикою Зеленського.

Серед тем, які поширювала ботоферма згадувались нібито конфлікт між Зеленським і Залужним, ймовірна здача країни Путіну і олігархам, зрив призову до армії, фотосесія Олени Зеленської для журналу Vogue тощо.

За словами Майстренка, перетнути український кордон йому допоміг Артур Герасимов, який влаштував його на роботу у свою маркетингову агенцію і поселив у квартирі, що належала колишній дружині. Вже у 2015-му, створивши і розвиваючи ботоферму, Майстренко отримав за спрощеною процедурою від тодішнього президента громадянство України.

Нагадаємо, СБУ заявила про викриття мільйонної ботоферми на початку серпня. Відповідне обладнання було встановлене у Києві, Вінниці та Харкові.

За інформацією «Української правди», викрита ботоферма пов’язана із партією «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Про те саме повідомляє і «Бабель». Водночас про якого політичного експерта йдеться – невідомо. Але Офіс генпрокурора повідомляє, що він неодноразово особисто оприлюднював деструктивну пропаганду, виступаючи на медіаресурсах, підконтрольних його кураторам.

Після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення з посиланням на анонімні джерела про причетність «ЄС» до викритої ботоферми, партія опублікувала заяву, в якій заперечила цю інформацію.