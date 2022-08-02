Обладнання, з якого керувалася ботоферма, було розміщено в трьох містах

Служба безпеки України ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та «розхитування суспільно-політичної ситуації» на замовлення однієї з політсил. У повідомленнях СБУ і Офісу генпрокурора назву політичної сили не вказано, але «Українська правда» і «Бабель» з посиланням на свої джерела повідомили, що йдеться про партію «Європейська солідарність» п’ятого президента України Петра Порошенка. У самій партії це заперечили.

Як повідомила у вівторок, 2 серпня, прес-служба СБУ, зловмисники поширювали дезінформацію, критикуючи владу. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Серед останніх операцій цієї ботоферми СБУ назвала поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом Офісу президента і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді Олени Зеленської.

Правоохоронці нарахували, що для поширення деструктивного контенту вони адміністрували понад мільйон власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тис. користувачів.

Під час спецоперації викрили керівника злочинної групи – це громадянин РФ, який проживав у Києві та позиціював себе як «політичний експерт».

За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на "зв’язку" з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва України.

Встановлено, що російський політтехнолог створив спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою учасники групи керували в автоматичному режимі необмеженою кількістю анонімних акаунтів в найбільш популярних соцмережах.

СБУ зазначила, що для маскування протиправної діяльності зловмисники облаштували відповідне обладнання у різних містах – Києві, Харкові та Вінниці.

Під час обшуків у цій справі вилучили техніку, 5 тисяч сім-карт, 200 проксі-серверів для підміни IP-адрес.

За інформацією «Української правди», викрита ботоферма пов’язана із партією «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Про те саме повідомляє і «Бабель». Водночас про якого політичного експерта йдеться – невідомо. Але Офіс генпрокурора повідомляє, що він неодноразово особисто оприлюднював деструктивну пропаганду, виступаючи на медіаресурсах, підконтрольних його кураторам.

Після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення з посиланням на анонімні джерела про причетність «ЄС» до викритої ботоферми, партія опублікувала заяву, в якій заперечила цю інформацію.

«"Європейська Солідарність" категорично спростовує будь яку причетність до будь яких так званих ботоферм, тим більше проросійських , про викриття якої повідомила СБУ. На сайті Служби безпеки немає жодного слова про можливу причетність до цієї інформаційної помийки проєвропейської політичної сили. Натомість, деякі ЗМІ, зокрема, Українська правда, з посиланням на якісь анонімні неназвані джерела, намагаються очорнити нашу політичну силу. Ми розцінюємо це як недоброчесніть і виконання політичного замовлення влади.

Джерела, на які посилається УП, свідомо дезінформують шановне видання і втягують його в брудну політичну провокацію», – написала депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Вона також зажадала від видань вилучити інформацію про причетність «ЄС» до цієї ботоферми.