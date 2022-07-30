Росія засилає пропагандистів на окуповані території для підготовки псевдореферендумів. За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), членів путінської партії «Єдина Росія» відправляють в Україну з метою підготовки так званих референдумів щодо анексії тимчасово окупованих територій. До прикладу, 29 липня на Запоріжжі член путінської партії відкрив «гуманітарний офіс» партії «Ми разом з Росією».

Як повідомило видання «Українська правда», у розвідці інституту повідомляється, що члени путінської партії «Єдина Росія» вирушили на окуповані українські території, щоб просувати організацію під назвою «Ми разом з Росією», яка, ймовірно, представляє «низовий» заклик до анексії Росією окупованої України та підготовки фальсифікації референдумів щодо анексії.

До прикладу, 29 липня в Токмаку Запорізької області член «Єдиної Росії» Олег Мельниченко відкрив «гуманітарний офіс» партії «Ми разом з Росією».

Також зазначається, що можливість українського контрнаступу на окупований Херсон може перешкоджати спробам росіян підготуватися до референдумів щодо анексії та змусити херсонців реєструватися за російськими паспортами. Адже напередодні Центр «Український спротив» повідомив, що окупаційна влада «Єдиної Росії» залишила місто Херсон. У Центрі заявили, що партійці під прикриттям «гуманітарної діяльності» готували анексійний референдум у місті та змушували мирних українців реєструватися за російськими паспортами в обмін на гуманітарну допомогу. Партійці-окупанти втекли, оскільки побоюються контрнаступу українських військ у місті після удару 26 липня на Антонівському мосту.

Аналітики інституту також повідомили, що російські регіональні ЗМІ повідомили про набір і створення додаткового добровольчого батальйону в Республіці Бурятія і формування резервного батальйону в Новосибірську.

До слова, що стосується знищення українських військовополонених в окупованій Оленівці, то наразі ISW не може належно оцінити, яка зі сторін несе відповідальність за цей злочин, проте в інституті припускають, що наявні докази «підтверджують твердження України більше, ніж росіян».

«На даний момент ISW не може впевнено оцінити характер події або відповідальність за неї. Ми оновимо нашу оцінку, коли буде доступна додаткова інформація», – зазначають експерти інституту.