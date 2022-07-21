Російська державна пропагандистська компанія RT уникає накладених Євросоюзом санкцій, створюючи десятки копій своїх сайтів, пише в четвер, 21 липня, «Детектор медіа» з посиланням на Politico.

Згідно з дослідженням британського Інституту стратегічного діалогу, загалом було створено понад сто копій сайтів RT, деякі з яких рекламували офіційні облікові записи російського мовника у соцмережах.

Дослідники виявили 12 сайтів, переважно німецькою чи іспанською мовами, які були точними копіями RT Deutsch або RT en Español, і чиї IP-адреси та ідентифікатори Google analytics були безпосередньо пов’язані з державною компанією. Ще п’ять сайтів також були «дзеркалами» сайтів RT, які перебувають під санкціями, але не розміщувалися на серверах, пов’язаних з Москвою. Ще 112 сайтів агрегації новин публікували контент RT разом із контентом західних медіаорганізацій, найімовірніше, щоб отримати гроші від онлайн-реклами.

У твіттері обліковий запис RT en Español, який має мільйони підписників, закликав людей відвідувати його нові іспаномовні сайти, які обходять санкції ЄС. Загалом у період з лютого до червня дописи з посиланнями на ці афілійовані сайти чотирма основними європейськими мовами були поширені понад 450 тис. разів, їх поширили 50 тис. окремих користувачів Twitter. Також, Згідно з висновками дослідників, у Facebook ці сайти також з’явилися в більш ніж 1200 публічних групах із десятками мільйонів підписників.

Усі ці сайти-копії станом на 19 липня були доступні в ЄС. Невідомі самі по собі ресурси отримали значну популярність саме через просування в соціальних мережах або через пошук Google.

У Google після запиту Politico видалили з результатів пошуку декілька копій сайтів RT.

Євросоюз заборонив мовлення російських державних мовників RT та Sputnik 2 березня через повномасштабне російське вторгнення в Україну.