Митрополит Макарій відмовився від пропозиції стати почесним громадянином Львова

Митрополит Макарій (Малетич)

Колишній голова Української автокефальної православної церкви Макарій (Малетич) відмовився від пропозиції міського голови Андрія Садового отримати звання почесного громадянина Львова. Про це повідомляє сайт Львівської єпархії УАПЦ.

Свою відмову митрополит Макарій мотивує тим, що це звання йому пропонують отримати разом із почесним патріархом Філаретом, а екс-очільник УПЦ Київського Патріархату, вважає владика Макарій, проявляє непокору Вселенському Патріархату.

Як повідомляє сайт єпархії, саме через цю непокору ні владики Філарета, ні митрополита Макарія не було у Константинополі на урочистостях, пов’язаних з наданням Томосу новоствореній Православній церкві в Україні.

«Митрополит Макарій пояснив свою відсутність у Константинополі через непокору колишнього Патріарха УПЦ КП, а сьогодні Митрополита ПЦУ Філарета, який не бажає прийняти визнаний Вселенською Патріярхією митрополичий устрій Православної Церкви в Україні. Саме небажання зняти патріярший куколь і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня у Константинополі», – йдеться в повідомленні (орфографія оригінального повідомлення збережена, - ред.).

«Митрополит Макарій, визнаючи рішення Матері-Церкви відмовляється від пропозиції мера Львова п. Андрія Садового щодо отримання звання почесного громадяна Львова разом із Митрополитом Філаретом, який ігнорує рішення Вселенської Патріярхії», – наголосила прес-служба Львівської єпархії.

Нагадаємо, 5 січня мер Львова Андрій Садовий виступив з ініціативою надати звання почесних громадян Львова патріархові колишньої УПЦ (КП) Філарету та екс-главі УАПЦ Макарію. «Мої думки зараз про тих, кого немає на численних урочистих фотографіях зі Стамбула. Патріарх Філарет та Митрополит Макарій своїм життям показали, що за власні переконання варто боротись до кінця, яким би сильним не був спротив», – написав тоді міський голова у Facebook.

«В травні на День міста ми традиційно надаємо звання почесних громадян Львова. Цього року виступлю з ініціативою надання цього статусу», – додав він.

До слова, раніше стосунки між патріархом УПЦ (КП) Філаретом та митрополитом УАПЦ Макарієм були досить напруженими. Філарет часто доволі різко висловлювався в бік Макарія та його церкви, називаючи їх «голосом Москви». Також він критикував їх через небажання створювати Помісну православну церкву на умовах УПЦ (КП).

Водночас УАПЦ звинувачувала Філарета у надмірному волюнтаризмі та бажанні поглинути їхню церкву.

6 січня 2019 рокупід час урочистостей у Фанарі (історичному районі Стамбула, де розташована резиденція Константинопольського партіарха) з нагоди отримання томосу про автокефалію не було Філарета і Макарія. Саме після об’єднання 15 грудня двох церков, які вони очолювали (УПЦ КП і УАПЦ), а також двох митрополитів УПЦ (МП), і виникла тепер уже автокефальна Православна церква України.