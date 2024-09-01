Голова ПЦУ зустірвся з військовими у центрі Незламні

Предстоятель Православної церкви України упродовж кількох днів перебував з візитом у Львові. В суботу, 31 серпня, він зустрівся з пораненими військовими, які лікуються в лікарні святого Пантелеймона. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.

Блаженніший митрополит також відвідав Центр протезування та ортезування на базі реабілітаційного центру «Незламні» та поспілкувався з військовими.

Окрім того, він разом з митрополитом Львівсько-Сокальським Димитрієм, міським головою Львова Андрієм Садовим та духовенством вшанував полеглих захисників на Личаківському кладовищі.