Митрополит ПЦУ Епіфаній відвідав поранених військових у Львові
Голова Православної церкви України також помолився за полеглих військових на Личаківському цвинтарі
Голова ПЦУ зустірвся з військовими у центрі Незламні
Предстоятель Православної церкви України упродовж кількох днів перебував з візитом у Львові. В суботу, 31 серпня, він зустрівся з пораненими військовими, які лікуються в лікарні святого Пантелеймона. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.
Блаженніший митрополит також відвідав Центр протезування та ортезування на базі реабілітаційного центру «Незламні» та поспілкувався з військовими.
Окрім того, він разом з митрополитом Львівсько-Сокальським Димитрієм, міським головою Львова Андрієм Садовим та духовенством вшанував полеглих захисників на Личаківському кладовищі.
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