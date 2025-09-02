У маленькій ванній може бути цікаво поекспериментувати зі сміливішими та яскравішими відтінками

У маленькій ванній може бути цікаво поекспериментувати зі сміливішими та яскравішими відтінками, які зазвичай багато хто не готовий використовувати у великих кімнатах. Real Simple розповідає про 11 цікавих та трендових кольорів, які зроблять вашу ванну кімнату візуально більшою.

Knockout Orange by Sherwin-Williams – яскравий помаранч, що додає енергії та індивідуальності, особливо на акцентній стіні чи меблях. Chantilly Lace by Benjamin Moore – тепло-білий – чудова збалансована основа для контрасту з текстурними деталями, такими як мармур, камінь. Hague Blue by Farrow and Ball – глибокий темно-синій, що може оживити навіть похмуру ванну кімнату, в якій може не бути вікон або додати драматичності простору.

LEV Development – ваш ритм. Ваш простір. Ваш стиль життя. У кожному проєкті – продуманість, у кожному рішенні – характер.Безпека, комфорт та функціональність – все те, що дійсно важливо, з турботою про людей та про країну.