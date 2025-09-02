Миттєво зроблять маленьку ванну кімнату візуально більшою: 9 трендових кольорів
У маленькій ванній може бути цікаво поекспериментувати зі сміливішими та яскравішими відтінками
У маленькій ванній може бути цікаво поекспериментувати зі сміливішими та яскравішими відтінками, які зазвичай багато хто не готовий використовувати у великих кімнатах. Real Simple розповідає про 11 цікавих та трендових кольорів, які зроблять вашу ванну кімнату візуально більшою.
- Knockout Orange by Sherwin-Williams – яскравий помаранч, що додає енергії та індивідуальності, особливо на акцентній стіні чи меблях.
- Chantilly Lace by Benjamin Moore – тепло-білий – чудова збалансована основа для контрасту з текстурними деталями, такими як мармур, камінь.
- Hague Blue by Farrow and Ball – глибокий темно-синій, що може оживити навіть похмуру ванну кімнату, в якій може не бути вікон або додати драматичності простору.
- Gray Wisp by Benjamin Moore – легкий сірий колір додасть відчуття легкості та піднесеності у ванній кімнаті.
- Persimmon by Sherwin-Williams – персиковий, який одразу задає яскравий настрій та стиль
- Rosemary by Sherwin-Williams – насичений темно-зелений, який додає шарму та виразності, особливо у світлій ванній кімнаті.
- Budoir by Benjamin Moore – спокійний рожевий чудово підходить для створення певного настрою у вашій ванній кімнаті.
- Great Green by Sherwin-Williams – лаймово-зелений, що додає характер та жвавість навіть у мінімалістичній ванній.
- Branchport Brown by Benjamin Moore – насичений коричневий, що у поєднанні з правильним оздобленням посилює відчуття глибини та елегантності кімнати.
