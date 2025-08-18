Створіть фокусну точку за допомогою яскравої картини, яка додасть трохи кольору вашій ванній кімнаті

Біла ванна кімната – це класика, яка завжди виглядає стильно та елегантно. Вона створює відчуття чистоти та простору, але іноді може здаватися занадто холодною чи нудною. The Spruce пише: щоб цього уникнути, достатньо додати кілька акцентів та деталей, які зроблять інтер’єр живішим.

Як уникнути монотонності?

Прикрасьте ванну рослинами

Розмістіть рослини на підвіконні або зробіть полицю з перфорованої дошки та повісьте її на вільну стіну, щоб використати вертикальний простір.

Повісьте акцентний малюнок

Створіть фокусну точку за допомогою яскравої картини, яка додасть трохи кольору вашій ванній кімнаті.

Викладіть візерунчасту плитку для підлоги

Оберіть візерунчасту плитку для підлоги ванної кімнати, щоб додати індивідуальності повністю білому простору.

Додайте акцентну фурнітуру

Додайте золотисту або бронзову фурнітуру у ванну кімнату, адже яскраві металеві акценти додадуть нотки гламуру.

Використайте чорний текстиль

Чорні акценти додадуть вашій білій ванній кімнаті графічного вигляду. І для цього не потрібно замінювати фурнітуру чи світильники – просто додайте чорні аксесуари або текстиль.

Створіть акцентну стіну

Акцентна стіна додасть цікавості інтерʼєру. Спробуйте пофарбувати одну стіну в чорний колір та оформити стіну фотографіями чи картинами для незвичного вигляду.

Повісьте декоративне дзеркало

Замість стандартного прямокутника повісьте дзеркало цікавої форми, щоб надати вашій ванній кімнаті особливого вигляду.