Незалежно від розміру приміщення, дотримання кількох основних кроків у плануванні дозволить уникнути помилок

Грамотне планування ванної кімнати допоможе зробити її зручною, функціональною та водночас стильною. Незалежно від розміру приміщення, дотримання кількох основних кроків у плануванні дозволить уникнути помилок та досягти бажаного результату. Homes and Gardens розповідає, як правильно спланувати ремонт ванної кімнати.

Як правильно спланувати ремонт ванної кімнати?

Проаналізуйте, як ви користуєтесь ванною кімнатою.

Перш ніж розглядати будь-який дизайн, вам потрібно проаналізувати те, як ви використовуєте свою ванну кімнату.

«Найкращий дизайн ванної кімнати завжди починається з чіткого розуміння самого простору. Перш ніж вибирати оздоблення чи фурнітуру, важливо оцінити, як і ким використовується кімната», – каже Луїза Ешдаун, керівник креативного відділу West One Bathrooms.

Вимоги до сімейної ванної кімнати будуть зовсім іншими, ніж до гостьової ванної кімнати.

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Визначтеся з плануванням вашої ванної кімнати.

Це справді важливий крок, оскільки він матиме величезний вплив не лише на функціональність вашої ванної, але й на те, як саме вона функціонуватиме.

«Після того, як практичні аспекти зрозумілі, ми зосереджуємося на плануванні. Саме тут дизайн по-справжньому починає набувати форми. Йдеться не лише про те, щоб все вмістити; добре спланована ванна кімната має бути легкою у використанні», – каже Луїза.

Коли ви обираєте планування вашої ванної кімнати, вам потрібно враховувати наявну архітектуру. Розташування вікон, дверей та трубопроводів часто визначатиме планування, але за умови ретельного планування майже завжди є можливість покращити функціональність.

Це також чудовий момент для того, щоб подумати про місце для зберігання речей. Варто оцінити, що вам потрібно для зручності, та як це можна впровадити.

Розберіться з сантехнікою та електрикою.

Сантехніка та електрика можуть здатися нудними темами для роздумів, але це справді важливий крок у плануванні ванної кімнати. Щоб зробити ваш проєкт трохи простішим та доступнішим, ви можете дозволити наявним трубопроводам керувати вами та спроєктувати планування навколо них.

Що стосується електрики, вам потрібно буде намітити, де ви хочете встановити розетки та освітлення. На цьому етапі подумайте про те, як можна створити багаторівневу схему освітлення – стельові світильники є функціональним вибором, але також важливо додати привабливі настінні світильники навколо туалетного столика. Завдяки світлу ви зможете навіть зробити вашу маленьку ванну кімнату візуально більшою.

Виберіть ванну, умивальник та туалет.

«Після того, як планування остаточно визначено, ми переходимо до елементів, які визначатимуть як стиль, так і враження від ванної кімнати: ванна, раковина, унітаз та сантехніка. Це не просто практичні рішення – це дизайнерські рішення, які формують те, як простір виглядає та відчувається. Важливо враховувати, як кожен елемент працює не лише окремо, а й разом, від вигину ванни до оздоблення ваших кранів. Ці деталі створюють візуальний потік та цілісність», – каже Кілі Саткліфф, менеджер з дизайну в BC Designs.

Саме коли ви досягаєте цього етапу планування, ви усвідомлюєте, наскільки важливим є перший крок у всьому процесі. Розуміння того, як ви використовуєте свій простір і які у вас вимоги до ванної кімнати, значно полегшить прийняття цих рішень.

Виберіть плитку.

Тепер, коли ви розпочали роботу з декоративними елементами, настав час обрати плитку для ванної кімнати, якщо ви плануєте її встановлювати.

«Плитка вступає в гру, коли макет зафіксовано, але вона далеко не є другорядною. Вона задає тон усій кімнаті, незалежно від того, чи ви шукаєте щось спокійне та тональне, чи сміливе та сповнене індивідуальності. Ми завжди рекомендуємо заздалегідь подумати про плитку, не тільки про колір та текстуру, але й про те, як і де вона буде укладена», – каже Грацці Вілсон, керівник креативного відділу Ca' Pietra.

Хоча вибір стилю, кольору чи візерунка вашої плитки є надзвичайно важливим, не забудьте подумати про розташування та форму плитки. Різні дизайни можуть підійти як для більш традиційних, так і для більш сучасних схем.

«Спосіб укладання плитки може повністю змінити відчуття простору. Багатошаровий візерунок виглядає чистим і сучасним, ялинка додає руху, а класична цегляна кладка надає м’якості. Не забувайте про затирку, оскільки контраст або поєднання можуть мати вирішальне значення», – каже Грацці.

Також ви можете подумати про те, щоб укласти плитку перед встановленням сантехніки, адже це може полегшити вам роботу. Укладання плитки спочатку забезпечить чисте та безперешкодне покриття – жодних незручних вирізів, жодних щілин за раковинами чи ваннами. Це також може значно полегшити життя в майбутньому, якщо щось потребуватиме оновлення.

Подумайте про свою загальну колірну палітру.

Хоча деякі люди думають про вибір кольору фарби для ванної кімнати перед плиткою, насправді набагато легше створити цілісну колірну палітру, коли плитка обрана спочатку. Ви підете купувати плитку, знаючи потрібну вам колірну палітру, і набагато легше підібрати кольори фарби до плитки, ніж навпаки.

Ваша плитка часто є центральним елементом інтер'єру, тому вибирайте кольори для ванної кімнати, які будуть поєднуватися з плиткою.

Подумайте про аксесуари.

Це останній крок в дизайні вашого інтер‘єру, проте багато людей забувають про це, думаючи про ванну кімнату, як про суто утилітарне приміщення. Але саме ці штрихи створюють затишну атмосферу.

«Після того, як ключові елементи встановлено, саме фінішне оздоблення оживляє кімнату. Дзеркала та аксесуари можуть бути додані останніми, але вони мають величезний вплив на те, як простір виглядає. Саме тут ви можете додати тепла, м’якості та відчуття індивідуальності, за допомогою латунних деталей, натуральних текстур чи вдало підібраних кольорових акцентів», – каже Саллі Беттісон, менеджер з дизайну в Tissino.

Переконайтеся, що ви додаєте до ванної кімнати корисні елементи. Ви ж не хочете, щоб ваші поверхні, хай то стільниці чи полиці, виглядали захаращеними та неохайними.

«Йдеться не про нашарування заради самої ідеї, а про вдосконалення простору, доки він не відчуватиме завершеності. Ці останні штрихи перетворюють гарну ванну кімнату на таку, що відчувається продуманою, часто з елементами індивідуальності, на яких, як ми вже бачимо, базується дизайн ванних кімнат», – закінчує вона.

Найкращий результат ви отримаєте, якщо підбиратимете аксесуари з урахуванням загальної схеми вашого дизайну.