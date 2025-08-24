Світлі кольори відбивають світло, а темні – поглинають

Кольори мають силу змінювати простір так, що навіть маленька кімната може виглядати візуально просторіше та відкритіше. Головне – знатися на тонкощах: правильний вибір відтінків допоможе візуально «розсунути» стіни, наповнюючи приміщенням повітрям. PixelInform розповідає, який колір обрати для стін в маленькій кімнаті.

Чому важливий саме колір?

Світлі кольори відбивають світло, а темні – поглинають. Саме тому для маленьких приміщень інтуїтивно хочеться обрати щось світле. Проте не всі відтінки працюють однаково, весь секрет у правильному виборі температури кольору. Холодні тони мають властивість візуально віддалятися від нас, створюючи ілюзію перспективи.

Але й не варто забувати про білий колір, адже це безпрограшний варіант. Проте навіть тут є нюанс – сліпучо-білий колір може виглядати занадто стерильно, нагадуючи лікарняну палату. Тому обирайте тепліші варіації білого: молочний, колір слонової кістки, вершковий. Ці відтінки додаватимуть кімнаті м’якості та тепла.

Якщо ви хочете підсилити ефект, обирайте фарбу з легким глянцевим або сатиновим фінішем – вона відбиватиме набагато більше світла, ніж матова.