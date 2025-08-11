Потрібно чітко розуміти, чим для вас є ця кімната

Обрати той самий колір серед величезного вибору фарб – непроста задача. Проте завдяки чіткому плану дій ви зможете обрати саме той колір, що ідеально підійде вашому інтер’єру. PixelInform розповідає, як обрати ідеальний колір стін.

Проаналізуйте свою оселю

Зверніть увагу на світло

Саме світло диктуватиме, як колір поводитиметься на стінах:

Кімнати з вікнами на північ отримують холодне та розсіяне світло. Тут холодні відтінки сірого чи блакитного можуть створити гнітючу атмосферу. Ваші союзники – теплі тони: кремовий, слонова кістка, персиковий, теплий беж. Південні кімнати залиті яскравим світлом, яке робить будь-який колір насиченішим. Тут можна сміливо експериментувати з прохолодною палітрою: м’ятним, лавандовим, світло-сірим, небесно-блакитним. Східні кімнати отримують яскраве ранкове світло, а західні – навпаки, тепле вечірнє. Враховуйте, коли ви найчастіше перебуваєте у приміщенні, щоб колір тішив вас саме в цей час.

Проаналізуйте функцію кімнати

Потрібно чітко розуміти, чим для вас є ця кімната. Наприклад, спальня – місце спокою, тому їй пасуватимуть приглушені, спокійні тони. Вітальня – місце для спілкування та відпочинку, тому їй пасуватимуть насичені та глибокі кольори. А ось робочий кабінет вимагає інших відтінків, які допоможуть вам сконцентруватися, наприклад, складних нейтральних.

Також не варто забувати про кольори підлоги, меблів, кухонних фасадів. Це також ма вплинути на ваш вибір кольору, адже стіни мають стати для них гармонійним фоном.

Як не помилитися з вибором?

Якщо ви боїтесь зробити помилку, ваш надійний вибір – нейтральна база. Але краще не використовувати нудний бежевий, адже зараз існують сучасні нейтрали – складні, багатогранні відтінки. Така база дозволить вам змінювати настрій кімнати за допомогою яскравого текстилю, декору чи постерів.

Але якщо ж вам хочеться кольору – спробуйте дозований підхід. Оберіть одну акцентну стіну – зазвичай ту, що першою впадає в очі при вході. Пофарбуйте цю стіну в кольори який вам сподобався, та решту стін залиште нейтральними.

Проте важливо пам’ятати, що обирати колір за маленьким зразком у магазині не можна. Краще купити невелику банку-пробник та пофарбувати великий аркуш паперу. Потім прикріпивши його до стіни спостерігайте за ним протягом дня при різному освітленні.

Також краще звернути увагу на фактуру: матова фарба поглинає світло та приховує дрібні недоліки стіни, а глянцева чи сатинова – додає блиску та робить колір яскравішим, але підкреслює всі нерівності.