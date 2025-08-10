Місце, де ви проводите найбільше часу, має бути максимально спокійним

Іноді навіть найменші зміни здатні перетворити простір, зробивши його світлішим, охайнішим та затишнішим. Real Simple розповідає, як освіжити свою оселю, створивши приємну атмосферу.

Приберіть зайве, щоб звільнити простір

Місце, де ви проводите найбільше часу, має бути максимально спокійним. Тому краще зібрати та викинути все, що захаращує простір. Це стосується і дрібниць, які розставлені на поверхнях меблів. Таке спрощення миттєво додає простору легкості.

Додайте свіжі квіти

Ніщо так не освіжить простір краще та швидше, як гарний букет будь-яких свіжих квітів. Ви можете розділити більшу композицію на декілька невеликих та розташувати в різних кімнатах.

Житлові комплекси від LEV Development – це простори любові, підтримки та натхнення. Кожен проєкт гармонійно вписується в міський простір і підсилює його цінність. Дизайн, архітектура та продумана інфраструктура формують нову культуру життя.

Приберіть речі з підлоги

Відсутність хаотичних предметів, які лежать на підлозі, робить кімнату значно чистішою. Цей простий крок візуально розширює межі приміщення.

Приберіть поверхні від візуального шуму

Поверхні столів, полиці, стільниць – найпомітніші точки у кімнаті. Навіть невеликий безлад може зробити ваш дім неохайним та хаотичним. Приберіть дрібні та непотрібні предмети, залишіть лише функціональний мінімум.

Видаліть сліди на стінах та меблях

Застарілі плями, подряпини чи сліди – все це створює відчуття занедбаності. Видаливши пошкодження, ви отримаєте більш охайне приміщення.

Почистіть крани та ручки

Ваші крани та інші прилади часто залишаються поза увагою під час прибирання, але вони можуть надати вашому дому занедбаного вигляду, особливо якщо вони покриті відбитками пальців або бризками зубної пасти. Швидке полірування кранів, дзеркал або ручок серветкою з мікрофібри може миттєво додати блиску та створити враження доглянутого дому.