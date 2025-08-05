Якщо ваш інтер’єр здається одноманітним, найпростіший спосіб оновити та оживити простір – додати кольору

Хоча надворі ще літо, осінь не за горами, а з нею і більше часу вдома. Якщо ваш інтер’єр здається одноманітним, найпростіший спосіб оновити та оживити простір – додати кольору. Real Simple розповідає, які кольори домінуватимуть в дизайні цієї осені.

Шоколадно-коричневий

Дизайнерка Тула Саммерфорд каже, що вона одержима шоколадно-коричневими відтінками цієї осені.

«Нам подобається наповнювати кімнату кольором у глянцевих коричневих тонах та поєднувати текстуровані тканини в нейтральних відтінках слонової кістки, ніжного золота та вершково-жовтого », – каже вона.

Використовуючи цей колір ви зможете легко створити естетику, яка буде одночасно модною та позачасовою, оскільки коричневий колір – нейтральний, але водночас насичений.

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Баклажановий

За словами Меллорі Робінс та Елізабет Беннетт з Kobel + Co. , баклажановий буде гарячим кольором цієї осені.

«Цієї осені ми спостерігаємо багатошаровий зсув у дизайні дому, який рухається до набагато більш приземленої, емоційної колірної палітри. Баклажан чудово поєднується з теплими металіками, насиченим мармуром та легшими, натуральними текстурами, такими як травертин або необроблений дуб», – каже Робінс.

Червоне вино

Якщо ви хочете глибокий та насичений колір, але не баклажановий, спробуйте розглянути тони червоного вина. Цей колір буде популярним восени, пояснює Андреа Голдман з Andrea Goldman Design, зазначаючи, що популярність мармуру Calacatta Viola, який має глибокі прожилки винного відтінку, частково пояснюється цією тенденцією.

«Оскільки ми бачимо, що цей матеріал частіше використовується в журнальних столиках і лампах, клієнти поступова починають використовувати цей глибокий колір нетрадиційними способами», – пояснює вона.

Вершково-жовтий

Це літо моди на вершково-жовтий колір, і легко зрозуміти чому. Цей колір свіжий, веселий і просто бадьорий. Робінс і Беннетт кажуть, що він обов'язково знайде своє місце в дизайні дому в найближчі місяці.

«Вершково-жовтий продовжуватиме бути в тренді та слугуватиме веселим, теплим акцентом у куточках для сніданку, спальнях та декорі столів, вносячи відчуття сонячного світла в простір», – каже Беннетт.

Каламутно-зелений

Робінс і Беннетт також кажуть, що каламутно-зелені відтінки – одні з фаворитів сезону. Ці кольори, натхненні природою, виглядають фантастично в різних сферах застосування.

«Вони зʼявляться у постільній білизні, кухонних шафах, французьких гарнітурах і багато деінде», – каже Робінс.