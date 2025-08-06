Один із важливих факторів, який впливає на комфортний мікроклімат у квартирі в різні пори року, є орієнтація вікон на певну сторону. Особливо це відчутно влітку під час спеки, коли сонце може прогріти на максимум усі кімнати. Від вибору, на яку сторону будуть виходити ваші вікна, залежатиме, зокрема, чи часто доведеться включати кондиціонер і чи взагалі він вам потрібний. Розглянемо переваги і недоліки всіх сторін світу, щоб обрати оптимальний варіант.

Вікна, що виходять на захід

Загалом хороший варіант з низкою важливих переваг:

Помешкання отримує достатньо мʼякого освітлення в другій половині дня, а зранку якраз є менш освітлена і зберігає влітку прохолоду для комфортного сну. Якщо дозволяє ваш поверх і будинки навпроти, можна насолодитися заходами сонця. Достатня кількість світла візуально розширює простір.

Водночас є і кілька недоліків:

Влітку вдень у таких квартирах може бути спекотно. Взимку через короткий світловий день може бути затемно.

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Вікна, що виходять на південь

Південна орієнтація вікон має попит серед багатьох покупців нерухомості в Україні, і не дарма:

Орієнтовані на південь вікна забезпечують помешкання максимальним освітленням протягом всього дня незалежно від пір року. Взимку через максимум сонячного світла кімнати будуть теплішими. Кімнатні рослини, які люблять світло, будуть добре рости (але слід памʼятати, що переважно йдеться про розсіяне світло, а не прямі сонячні промені, які можуть обпекти рослини).

Натомість до недоліків таких квартир можна віднести спеку влітку: кондиціонер в такому випадку вам доведеться використовувати максимально часто в порівнянні з житлом, у якому вікна виходять в інші сторони.

Вікна, що виходять на північ

Північна сторона має свої переваги:

Влітку у кімнаті буде максимально комфортно, оскільки прямі сонячні промені туди майже не потраплятимуть. М’яке та рівномірне освітлення буде протягом усього дня. На екранах телевізорів чи комп’ютерів не буде відблисків.

Проте через брак сонячного світла такі квартири можуть бути тьмяними, похмурими і взимку занадто холодними.

Вікна, що виходять на схід

До основних переваг такого вибору можна віднести:

Перші промені сонця будуть будити вас (і це перевага, якщо ви – жайворонок, але недолік для сов). Помешкання буде добре освітлене вранці та в першій половині дня, що особливо добре, якщо ви працюєте з дому. Кімната не буде спекотною влітку, оскільки більшу частину дня вона не прогріватиметься сонцем, і увечері вам буде легше заснути.

Проте вам потрібно буде ретельно спланувати систему освітлення, щоб забезпечити комфорт та затишок ввечері. А в усіх квартирах, які виходять на сонячну сторону, варто ретельно спланувати розміщення меблів, щоб вони не вицвіли під впливом сонячного світла – ранкового, денного чи вечірнього.